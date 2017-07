To już pewne! Rafał Majka wystartuje w Tour de Pologne

W niedzielę wieczorem oficjalnie potwierdzono start kolarza, który wraca do pełni sił po upadku w czasie 9. etapu Tour de France. Podczas zjazdu lider ekipy Bora-Hansgrohe doznał obrażeń - miał zdartą skórę m.in. na łokciach, kolanach i brzuchu. Kolarz szybko wrócił jednak do treningów, a teraz okazuje się, że będzie w stanie wystartować w Polsce.

„Tak, tak, tak! To już pewne! Rafał Majka, zwycięzca Tour de Pologne 2014, wystartuje w tegorocznej edycji wyścigu!” – ogłoszono na oficjalnym profilu TDP na Twitterze. – Czuję się silny, trenuję na pełnych obrotach. Do Tour de Pologne podchodzę ze spokojem, zobaczymy co będzie. Dam z siebie wszystko, liczę na polskich kibiców – powiedział w Sportowej Niedzieli (TVP Sport) Rafał Majka.

4. Tour de Pologne UCI World Tour odbędzie się w dniach 29 lipca – 4 sierpnia.