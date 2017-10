PKP S.A. unowocześni prawie 200 dworców kolejowych

Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 został przyjęty we wrześniu ubiegłego roku. To pierwsza tak duża inicjatywa, dzięki której unowocześnione zostaną dworce kolejowe w całym kraju. Na liście obiektów przewidzianych do przebudowy znalazły się nie tylko budynki służące pasażerom z największych polskich miast, ale także bardzo wielu mniejszych miejscowości. Większość inwestycji zakłada gruntowną modernizację, ale PKP S.A. planuje także budowę zupełnie nowych dworców.

– Bardzo istotnymi punktami na liście obiektów przewidzianych do przebudowy są dworce położone w największych polskich aglomeracjach. W związku z dynamicznym rozwojem wielu ośrodków kolej odgrywa coraz większe znaczenie w przewozach aglomeracyjnych. Estetyczne i funkcjonalne dworce są dopełnieniem inwestycji prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jesteśmy dziś na jednym z nich. Już niebawem zabytkowy dworzec w Pruszkowie odzyska dawną świetność – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

– Program Inwestycji Dworcowych jest, obok bezprecedensowego w historii Polski programu modernizacji linii kolejowych, największym programem służącym modernizacji polskiej kolei. Dworce kolejowe muszą być nowoczesne, oszczędne, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych – dzięki modernizacji i budowie prawie 200 dworców w PID uda nam się ten cel zrealizować – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

– Dworce kolejowe modernizowane są w sposób kompleksowy – prace obejmują nie tylko wnętrza budynków, ale także ich otoczenie. Coraz częściej dworce pełnią też, obok funkcji podstawowych, kolejowych, także funkcje społeczne, stając się miejscami otwartymi na lokalne społeczności i ich potrzeby – podkreślił wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel.

Jednym z przykładów jest dworzec Pruszkowie, który dzięki planowanej modernizacji zyska zupełnie nowe oblicze. Obiekt ten zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W budynku zaplanowano m.in. montaż windy. Odnowione zostanie wnętrze obiektu. Na parterze znajdą się kasy, poczekalnia, toalety oraz lokale komercyjne. Piętro w całości zostanie zagospodarowane na potrzeby Miasta Pruszkowa. Znajdzie się tam siedziba Książnicy im. Henryka Sienkiewicza – biblioteki i czytelni multimedialnej. Budynek będzie klimatyzowany, wyposażony w nowy węzeł cieplny i urządzenia elektrycznego zasilania awaryjnego oraz system monitoringu. Na dworcu będzie także ochrona.

Niebawem zakończy się postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie modernizacji planowane jest na koniec 2018 r. Z uwagi na zabytkowy charakter dworca prace inwestycyjne prowadzone będą przy ścisłej współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Koszt modernizacji wyniesie 9,7 mln zł netto i zostanie sfinansowany przez PKP S.A. przy udziale środków z budżetu państwa. Przebudowa pruszkowskiego dworca realizowana jest równolegle z modernizacją podmiejskiej linii kolejowej Warszawa – Grodzisk Mazowiecki.

Polskie Koleje Państwowe realizują już – na różnych etapach – procesy inwestycyjne dla pierwszych 164 dworców ujętych w Programie. Najwyższy priorytet mają dworce zlokalizowane przy zmodernizowanych, będących w trakcie przebudowy lub planowanych do modernizacji liniach kolejowych, objętych rządowym Krajowym Programem Kolejowym. Dla PKP S.A. bardzo ważna jest współpraca z lokalnymi samorządami, dzięki której modernizowane dworce mają szansę stać się elementami węzłów przesiadkowych integrujących różne rodzaje transportu.