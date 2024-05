Prezydent rozmawiał z premierem „w cztery oczy”. „Nie ma potrzeby toczyć boju”

Tematy, które poruszone zostać miały podczas trwającego niespełna godzinę spotkania, to m.in. ustawa kompetencyjna, CPK i wybory prezydenckie w 2025 roku.

Ustawa kompetencyjna

Jak dowiedzieli się dziennikarze Wirtualnej Polski, Donald Tusk miał w pewnym momencie rozmowy wskazać na ustawę kompetencyjną. Stwierdził ponoć, że „nie będzie jej respektował”. Jak informowaliśmy pod koniec sierpnia ubiegłego roku, prezydent zgodnie z ustawą ma wpływ na wybór kandydatur na najważniejsze unijne stanowiska. Rząd ma przedkładać mu propozycje kandydatur na stanowiska: członka Komisji Europejskiej, członka Trybunału Obrachunkowego, sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, członka Komitetu Regionów i dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Następnie prezydent w terminie 14 dni ma zaakceptować, bądź odrzucić kandydatów.

Ustawa od początku krytykowana była przez ówczesną opozycję, która wskazywała, że według konstytucji to „Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej”. Przypominał o tym m.in. Radosław Sikorski w rozmowie z TVN24, po deklaracji Dudy ws. broni jądrowej w Polsce. „Duda się z tym fundamentalnie nie zgadza” – podaje WP. Stoi na stanowisku, że rząd nie może kwestionować decyzji Sejmu w sprawie uchwalonej ustawy.

Jednak w trakcie rozmowy prezydent miał też powiedzieć, że nie chce toczyć „wojny” z koalicją u władzy, a także, że „nie ma potrzeby toczyć z nim boju dla samego boju”.

CPK

Jak podaje nieoficjalnie portal, powołując się na swoje źródła, szef rządu miał stwierdzić, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie kontynuowany, ale z pewnymi modyfikacjami. Chodzi tu o kwestię zakresu rozbudowy sieci kolejowej – czytamy. Tusk chce ponadto, by kompetencje pełnomocnika ds. CPK miał resort infrastruktury, a nie rozwoju. Prezydent miał ponoć zgodzić się na wszystko. Jak twierdzą źródła WP, miał podkreślić, że na końcu zależy mu przede wszystkim, żeby do budowy CPK w ogóle doszło.

Obietnica prezydenta

Podczas rozmowy Duda miał zapewniać Tuska, że „nie będzie prowadził obozu politycznego w kontrze” do koalicji. – Nie widzę takiej perspektywy – miał zadeklarować. Dodał, że chodzi mu przede wszystkim o „rozwój”, „bezpieczeństwo” kraju i „strategiczne interesy” Polski. Nie zależy mu natomiast na „politycznej wojnie”.

Wybory prezydenckie 2025

W trakcie 45-minutowej rozmowy pojawić miał się też wątek majowych wyborów prezydenckich 2025. Duda miał ponoć stwierdzić, że nie zamierza pomagać ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego w promowaniu (nieznanego jeszcze) kandydata Prawa i Sprawiedliwości, który miałby zająć jego miejsce. Jednocześnie, zdaniem Dudy obecnie w partii nie ma polityka, który mógłby zwyciężyć w wyborach z Rafałem Trzaskowskim. Prezydent ma też nie wierzyć w taki rozwój sytuacji, w którym to premier Mateusz Morawiecki zostanie kandydatem PiS na głowę państwa – a takie pogłoski pojawiają się tu i ówdzie. Część polityków prawicy wierzy w to, że to właśnie były prezes Banku Zachodniego WBK (Santander Bank Polska) miałby szanse w wyścigu po fotel prezydencki z obecnym prezydentem Warszawy.

W kontekście majowych wyborów warto przytoczyć wyniki sondażu United Surveys, przeprowadzonego na zlecenie WP. W opublikowanym w pierwszej połowie kwietnia badaniu respondenci, odpowiadając na pytanie o to, kto wg nich powinien zostać prezydentem, najczęściej wskazywali na Trzaskowskiego, który zdobył 29 proc. głosów. Drugie miejsce w sondażu zajął natomiast Morawiecki z wynikiem 22,4 proc.

