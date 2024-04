Sondaż ws. wyborów prezydenckich. Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia na dwóch biegunach

Pracownia United Surveys sprawdziła na zlecenie WP poparcie dla polityków, którzy mogą wystartować w wyborach na prezydenta Polski. Najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski, którego wskazało 29 procent uczestników sondażu. To wzrost o 6,8 punktów proc. w porównaniu do badania sprzed dwóch miesięcy. Drugie miejsce w sondażu zajął Mateusz Morawiecki z wynikiem 22,4 proc. To spadek o 1,9 pkt proc.

Bosak, czy Mentzen lepszym kandydatem Konfederacji na prezydenta? Wyniki są jednoznaczne

Na podium znalazłaby się Szymon Hołownia, który mógłby liczyć na poparcie 17,1 proc. ankietowanych. Wynik był niższy o 7,7 p.p. w porównaniu do sondażu z lutego. W badaniu uwzględniono również Beatę Szydło, która mogłaby liczyć na 8,6 proc. To wynik niższy o 0,4 proc. Kolejne miejsca zajęli politycy Konfederacji. Sławomir Mentzen dostałby 4,7 proc. (mniej o 1,8 p.p.), a Krzysztof Bosak 3,8 proc. (Wzrost o 1,9 p.p.).

Robert Biedroń mógłby z kolei liczyć na 3,3 proc., o dwa punkty procentowe więcej niż w poprzednim sondażu. 11,2 proc. respondentów wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”. To wzrost o 1,2 p.p. Badanie przeprowadzono od 6 do 7 kwietnia metodą CAWI/CATI na grupie 1000 osób.

Kto lepszym kandydatem PiS za Andrzeja Dudę? Wyniki najnowszego sondażu dają dużo do myślenia

Dr Barbara Brodzińska-Mirowska skomentowała, że PiS decyzję ws. kandydata podejmie po wyborach do europarlamentu. Jej zdaniem Morawiecki może „nie być akceptowany przez wiele frakcji PiS-owskich”, a Szydło dobrze się kojarzy, np. z 500+. Ekspertka dodała, że rozpoznawalny polityk Prawa i Sprawiedliwości najprawdopodobniej wypchnie Hołownię z drugiej tury. – Nie zmienia to faktu, że ten mocny kandydat w drugiej turze i tak pewnie przegra z Trzaskowskim – oceniła Brodzińska-Mirowska.

