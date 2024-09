Ta partia zyskała najwięcej w nowym sondażu. Jest już trzecią siłą

Z pierwszego sondażu poparcia dla partii politycznych, przeprowadzonego po powodzi na Dolnym Śląsku, wynika, że KO może liczyć na duże poparcie elektoratu. Gdyby wybory do Sejmu odbywały się teraz, Koalicja Obywatelska uzyskałaby 33,99% głosów, co daje jej zwycięstwo. To wynik o około 3% lepszy od tego uzyskanego w rzeczywistych wyborach w 2023 roku.

Najnowszy sondaż wyborczy 2024

Na drugim miejscu uplasowałaby się Zjednoczona Prawica, która mogłaby liczyć na 31,9% poparcia. To o blisko 3% więcej niż w badaniach przeprowadzonych 13 września przez CBOS, ale mniej o ponad 3% niż w październikowych wyborach do Sejmu.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 12,44%, która od czasu październikowych wyborów przeskoczyła zarówno Trzecią Drogę, jak i Lewicę, notując wynik lepszy o ponad 5% od wyborczego.

Poparcie dla Konfederacji rośnie

Trzecia Droga, koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL, uzyskałaby 10,51% głosów, co daje jej czwarte miejsce. Wynik jest gorszy o blisko 4% od wyborczego z października 2023 roku.

Na końcu zestawienia znajduje się Lewica, która uzyskała 9,92% poparcia. Choć wynik jest najsłabszy wśród ugrupowań, które weszłyby do Sejmu, to jest lepszy od październikowego o ponad 2 punkty procentowe.

Komentarze polityków odzwierciedlają różne opinie na temat wyników sondażu. Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej zauważa, że wynik ten potwierdza, iż partia skutecznie realizuje swoje obietnice. Z kolei poseł PiS, Piotr Kaleta, stwierdził, że choć Platforma Obywatelska jeszcze nie zaszkodziła społeczeństwu, to „niedługo to się zmieni”.

Dobromir Sośnierz z Konfederacji skomentował, że prawdziwą „trzecią drogą” jest jego ugrupowanie, które sprzeciwia się polaryzacji politycznej.

Sondaż Instytutu Badań Pollster, zrealizowany metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1047 dorosłych Polaków, wykazuje pewne wahania w poparciu dla różnych partii. Błąd oszacowania wynosi około 3%, co należy uwzględnić przy interpretacji wyników.

