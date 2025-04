Abp Jędraszewski wygłosił mocne przesłanie. „Znak zwycięstwa”

13 kwietnia w Kościele jest obchodzona Niedziela Palmowa. W katedrze na Wawelu abp Marek Jędraszewski wygłosił specjalną homilię podczas mszy świętej. Metropolita krakowski odniósł się do opisu Męki Pańskiej autorstwa ewangelisty Łukasza.

Niedziela Palmowa. Abp Jędraszewski z mocnym przesłaniem

Zdaniem duchownego „krzyż, na którym powieszono Jezusa, był zarówno znakiem szyderstwa z niego, jak i przejmującym znakiem zwycięstwa miłości nad złem oraz miłosierdzia nad szyderstwem i próbą poniżenia za wszelką cenę”. – W tym krzyżu ogniskuje się z jednej strony cała złość i cała podłość ludzka, a z drugiej strony ogrom miłości Boga do człowieka. Krzyż jest bramą do nieba dla tych wszystkich, którzy w niego uwierzyli – dodawał.

W dalszej części kazania abp Marek Jędraszewski stwierdził, że „krzyż, który dla jednych ma być poniżeniem człowieka i człowieczeństwa dla tych, którzy uwierzyli w jego moc, jest znakiem zwycięstwa miłości nad złem, grzechem i nieprawością”.

Abp Jędraszewski zacytował słowa papieża

Abp Marek Jędraszewski zacytował także słowa papieża z bulli „Spes non confundit”. Franciszek pisał m.in. że „w krzyżu wierzący odkrywają konieczną dla siły ducha cierpliwość w znoszeniu i pokonywaniu prześladowań”. „Odkrycie cierpliwości na nowo jest bardzo dobre dla nas samych i dla innych. Św. Paweł często odwołuje się do cierpliwości, aby podkreślić znaczenie wytrwałości i zaufania do tego, co Bóg nam obiecał, ale przede wszystkim świadczy o tym, że Bóg jest cierpliwy wobec nas” – stwierdził Ojciec Święty.

twitter

Wielkanoc. Życzenia od abp Jędraszewskiego

Metropolita krakowski złożył również wiernym życzenia z okazji Wielkiego Tygodnia. – Życzę, aby były to dni, w których będziecie dążyć myślą i sercem do krzyża Jezusa, na którym jedynie zawisło zbawienie świata, a więc na którym jedynie zawisła nasza nadzieja – mówił duchowny.

– Módlmy się zatem dla siebie samych, dla swoich najbliższych, dla wszystkich, abyśmy te święte dni, które dzisiaj zaczynamy przeżywali z tymi uczuciami duszy, o których pisał św. Augustyn: z wiarą, z ufaniem, z kochaniem. Z wiarą w Chrystusa, w bezgranicznym w nim pokładanym zaufaniu, w naszej pokornej miłości do tego, który nas pierwszy umiłował – podsumował.

Czytaj też:

Wierni w szoku po zachowaniu proboszcza. „To jest karygodne”Czytaj też:

Rewolucja w kościele. Nowe wytyczne Watykanu ws. mszy