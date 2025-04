Rewolucja w kościele. Nowe wytyczne Watykanu ws. mszy

Watykańska Dykasteria ds. Duchowieństwa wydała specjalny dekret dotyczący dyscypliny intencji mszy świętych. W Niedzielę Palmową dokument został zatwierdzony przez papieża Franciszka. Stolica Apostolska postanowiła ukrócić nadużycia duchownych w kwestii przyjmowania opłat za nabożeństwa. Kościół chce wykonać ukłon w kierunku osób ubogich, których nie stać na wnoszenie wysokich opłat za intencje mszalne.

Watykan zmienia wytyczne ws. mszy świętych

W myśl nowych zasad księża mogą otrzymać tylko i wyłącznie jeden datek za jedną intencję. Pozostałe pieniądze powinny zostać przekazane na pomoc tym parafiom, które są w potrzebie. Watykan w tym kontekście wymienił przede wszystkim kraje misyjne. Kościół chce w ten sposób promować podejście, które zakłada sprawiedliwe rozdzielanie środków finansowych.

W dalszej części dekretu Dykasteria ds. Duchowieństwa przypomniała, że „prawo kanoniczne wprost stwierdza, że kapłani, którzy odpowiadają za udzielanie sakramentów, nie mogą żądać opłat za to, że ich udzielają”. Jest to zasada, która ma chronić osoby o niższym statusie materialnym przed wykluczeniem z Kościoła i dostępu do sakramentów. Chodzi również o zapewnienie równości wiernych.

Nowe zalecenia dla księży. Chodzi o msze święte

„Należy przede wszystkim mieć na uwadze przepisy kan. 848 KPK, który stanowi, że szafarz, poza ofiarami określonymi przez właściwą władzę, za udzielanie sakramentów nie powinien niczego żądać, zawsze unikając tego, by najubożsi zostali pozbawieni pomocy sakramentów z powodu ubóstwa” – czytamy.

W związku z tym w dekrecie pojawiło się zalecenie, aby księża odprawiali msze święte w intencji wiernych nawet wówczas, jeśli nie otrzymają za to ofiary.

Zgodnie z intencją papieża Franciszka, dekret wchodzi w życie w 20 kwietnia 2025 roku, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

