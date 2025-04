Mentzen zaskoczył. Tymi słowami zwrócił się do zwolenniczki Trzaskowskiego

Sławomir Mentzen kontynuuje swój objazd po kraju, podczas którego spotyka się z wyborcami. W ostatnich dniach kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich odwiedził m.in. Rzeszów, Krosno, Bochnię i Tarnów.

Polityk pojawił się również w Kraśniku. Podczas wiecu doszło do zaskakującej sytuacji. Na spotkanie ze Sławomirem Mentzenem przyszła Jadwiga Kmieć, która otwarcie popiera Rafała Trzaskowskiego.

Popiera Trzaskowskiego, poszła spotkać się z Mentzenem

Jadwiga Kmieć z Kraśnika w środę pojawiła się na wiecu Sławomira Mentzena. Miała ze sobą plakat wyborczy polityka Koalicji Obywatelskiej. – Przyszłam na to spotkanie, żeby wygarnąć Sławomirowi Mentzenowi. Jak patrzę na tych wszystkich ludzi, to po prostu ręce opadają – stwierdziła mieszkanka Kraśnika w rozmowie z WP.

– Jest tu dużo młodych osób. Ale co tam robią starsze kobiety, które doskonale wiedzą, co oni chcą zrobić: płatna służba zdrowia, płatne studia, rodzenie dzieci z gwałtu? Ja jestem za życiem, jestem osobą wierzącą, ale nie mogę tego słuchać po prostu – podkreślała.

Sympatyczka Rafała Trzaskowskiego postanowiła stanąć w jednym z pierwszych rzędów. Gdy Sławomir Mentzen pojawił się na scenie, nic nie mówiła, tylko rozwinęła plakat z podobizną polityka KO. Członkowie Konfederacji próbowali zabrać kobiecie plakat, doszło do małych przepychanek. Zamieszanie nie umknęło uwadze kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich.

Popiera Trzaskowskiego, przyszła na wiec Mentzena. Tak zareagował

Polityk zaapelował o spokój, po czym wbił szpilę Rafałowi Trzaskowskiemu. – Zobaczcie, jaki Trzaskowski ma ładny uśmiech, jak on się ładnie uśmiecha. To jest jego najważniejsza kompetencja do bycia prezydentem. Pozwólcie zaprezentować największe zalety pana Trzaskowskiego tej pani – kpił.

Mieszkanka Kraśnika, która pojawiła się na wiecu Sławomira Mentzena nie jest zupełnie anonimowa. W sierpniu 2021 roku Jadwiga Kmieć domagała się przeprosin od syna Michała S. Kobieta twierdziła, że syn marszałka województwa i dyrektor biura posła PiS Kazimierza Chomy miał ją obrazić w mediach społecznościowych. W związku z tym złożyła przeciwko niemu prywatny akt oskarżenia.

