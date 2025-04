Niespodziewana gwiazda debaty w Końskich. Internauci nie kryją zachwytu

W piątek 11 kwietnia niewielka miejscowość Końskie stała się centrum politycznej Polski. Po trwającym kilkanaście godzin chaosie to właśnie w województwie świętokrzyskim doszło do pierwszego starcia kandydatów w wyborach prezydenckich.

Debata w Końskich. Senyszyn wygwizdana

Swoją debatę zorganizowała TV Republika. Początkowo pojawiło się na niej czterech kandydatów – Krzysztof Stanowski, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak i Karol Nawrocki. Już w trakcie na scenę niespodziewanie wkroczyła Joanna Senyszyn. Prowadzący debatę zgodzili się nieco zmienić jej zasady, aby umożliwić byłego posłance odpowiedzi na pytania.

– Pakt migracyjny jest potrzebny, bo tylko pakt migracyjny zapewni porządek – powiedziała na początku swojego wystąpienia Joanna Senyszyn. W odpowiedzi usłyszała gwizdy i buczenie ze strony publiczności zgromadzonej przed sceną.

– W innym razie będą i tak przyjeżdżać imigranci, ale nie będzie porządku. Inne kraje będą nam przysyłać migrantów, ale nie będzie porządku, jeżeli chcemy, żeby to wszystko było usystematyzowane, potrzebny jest pakt. To nie znaczy jednak, że musi być przyjęty w tym kształcie, trzeba negocjować – tłumaczyła.

Senyszyn o podróży Nawrockiego do Watykanu

Joanna Senyszyn wzięła także udział w debacie organizowanej wspólnie przez TVN, TVP oraz Polsat. W jej trakcie mówiła m.in. o tym, że „zdecydowała się startować, ponieważ chciała mieć kogoś, na kogo będzie mogła oddać swój głos a żaden z kandydatów jej się nie podoba”.

Mówiąc o potencjalnym zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych stwierdziła, że „to skomplikowany problem, ponieważ zaraz zostałby ominięty a sklepy biznesmena Rydzyka wynajęłyby część stacji i tam sprzedawały alkohol”.

Polityczka zapytała również Karola Nawrockiego, czy „jego wizyta w Watykanie byłaby tylko pielgrzymką za państwowe pieniądze czy też wystosowałby apel do papieża, aby doprowadził do pionu polskich biskupów, żeby zaczęli wypłacać odszkodowania ofiarom księży pedofili”. – Jak to jest jeść konfitury, które daje władza, a równocześnie umawiać się z prezydentem i namawiać do zawetowania ustawy, którą uchwaliła koalicja, w której się jest? – pytała Magdalenę Biejat.

Senyszyn ostro zrecenzowała Hołownię i Biejat

Po zakończeniu debaty Joanna Senyszyn zastanawiała się „czy Szymon Hołownia i Magdalena Biejat dołączyli do sztabu Karola Nawrockiego”. „Podczas debaty w Końskich koalicjanci 15 października ostro atakowali Rafała Trzaskowskiego. Kandydaci, którzy deklarują zaprowadzenie narodowej zgody, nie mogli wytrzymać, żeby nie przyłożyć swojemu” – oceniła była polityczka Lewicy.

Niezależna kandydatka nie szczędziła gorzkich słów pod adresem obojga polityków. „Dla kilku sekund zaspokojenia własnego ego pomagali Nawrockiemu i uderzali w siebie nawzajem i w swojego kandydata, który – według sondaży – ma największe szanse wejścia do drugiej tury” – stwierdziła.

W opinii Joanny Senyszyn „Magdalena Biejat wbiła nóż w plecy Rafałowi Trzaskowskiemu zabierając od niego tęczową flagę”. „Dla dobra Polski nie należało podbijać tego incydentu, bo dobro wspólne, czyli niedopuszczenie do prezydentury Nawrockiego, jest ważniejsze niż lansowanie się na błędzie demokratycznego koalicjanta” – oceniła.

„Choć nie jestem w rządzącej koalicji, rzucałam Rafałowi swoiste koła ratunkowe, bo tak postępują sojusznicy dobra wspólnego. Kto tego nie rozumie, nie nadaje się do gry zespołowej, jaką jest polityka” – podsumowała.

Internauci pokochali Joannę Senyszyn

Ze statystyk Google Trends wynika, że Joanna Senyszyn była drugą (po Macieju Maciaku) najczęściej wyszukiwaną przez internautów kandydatką podczas debaty w Końskich. W sieci zaroiło się także od memów, których główną bohaterką jest polityczka Lewicy.

