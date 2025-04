Stanowski zadał niewygodne pytanie. „Kim pan jest?”

– Kim pan jest? – zapytał właściciel Kanału Zero jednego z kandydatów podczas piątkowej Debaty Prezydenckiej w Końskich, transmitowanej przez trzy stacje telewizyjne – TVN24, Polsat News czy Telewizję Polską (kanał Info). Dziennikarz w ten sposób wykorzystał jedną z niewielu okazji na zadanie pytania kontrkandydatowi.

– „Polak mały” – zaczął wywołany do tablicy działacz społeczny i lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju. To oczywiście znane wszystkim słowa autorstwa Władysława Bełzy, fragment wiersza „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego” (z tomiku „Katechizm polskiego dziecka”).

Wybory prezydenckie 2025. Zaskakujące pytanie Stanowskiego do jednego z kandydatów podczas debaty

– Być może z poziomu pana liczby subskrypcji jako youtubera to nic i pan nie zauważa. Ale tak sobie pomyślałem, bo jednak pełni pan funkcję – może nie dziennikarza, bo ja jestem dziennikarzem – ale bardziej prezentera, który to zawód też się zalicza do dziennikarstwa i opowiada pan światu, Polakom, jak wygląda życie, a nie wie pan, kim jestem? To jest bardzo ciekawe, bo od mniej więcej 2013 roku prowadzę działalność na tej pana ulubionej platformie YouTube i poprzednie kanały moje miały znacznie większą oglądalność niż kanały osób, które zapewne pan zna. Być może to, że jestem z prowincji – jak większość Polaków – decyduje, że pan zadaje takie pytanie. To dużo mówi o pana sumieniu – skwitował Maciej Maciak.

Kandydat ogłosił swój start w 2025 roku i zaprezentował program, który traktuje między innymi o zwiększeniu świadczeń socjalnych, poprawie warunków życia emerytów w Polsce, ograniczeniu wpływu zagranicznego kapitału, rozwoju odnawialnych źródeł energii czy prowadzeniu aktywnej, propokojowej polityki zagranicznej. W przeszłości był związany z lokalnymi, włocławskimi mediami. Przez dekadę pełnił funkcję dyrektora lokalnej telewizji CW 24tv. Potem uruchomił kanał na YT (ponad 66,5 tysiąca subskrypcji) o nazwie Musisz to wiedzieć (o polityce i sprawach społecznych). Trzy lata temu natomiast powołał do istnienia RDiP.

Debata Prezydencka w Końskich. Kim jest Maciej Maciak?

Dziennikarz był w przeszłości oskarżany o sympatie prorosyjskie, jednak zarzuty te twardo zanegował.

Jak informował portal Dzien Dobry Wloclawek, Maciak w 2019 roku miał zostać skazany za publiczne znieważenie na tle rasowym czarnoskórego lekarza (specjalistę ginekologii) Emanuela Kalejayie. Nigeryjczyk kandydował w samorządowych wyborach – ubiegał się o fotel prezydenta Włocławka.

