Kandydat na prezydenta wywołał Dudę do tablicy. „Gdzie ty jesteś?”

11 kwietnia miał miejsce briefing prasowy z udziałem jednego z kandydatów na prezydenta. Ekonomista i wykładowca akademicki, a także ekspert w dziedzinie pomocy publicznej, analiz ekonomicznych i finansowych zaapelował w trakcie wystąpienia do głowy państwa.

Wybory prezydenckie 2025. Kandydat zwrócił się do Dudy. „Debaty powinny obydać się codziennie”

Na piątek zapowiedziano debatę w Końskich, na którą prezydent stolicy Polski (z poparciem Platformy Obywatelskiej) zaprosił szefa Instytutu Pamięci Narodowej („obywatelskiego” kandydata, którego wspiera Prawo i Sprawiedliwość). Ma ona być transmitowana przez trzy stacje telewizyjne (Telewizję Polską – na kanale Info, TVN24 i Polsat News). Nie wiadomo jednak, czy do spotkania reprezentanta rządzących i opozycji w ogóle dojdzie. Swój przyjazd do województwa świętokrzyskiego zapowiedziała między innymi także Magdalena Biejat (wicemarszałkini Senatu z Nowej Lewicy) i Szymon Hołownia (marszałek Sejmu z Polski 2050).

Tymczasem Artur Bartoszewicz zwrócił się do głowy państwa ws. zorganizowania debaty w jej oficjalnej siedzibie. – Andrzeju Dudo, gdzie ty jesteś? Demokracja w Polsce upada. Gdzie jest głowa państwa, gdzie jest prezydent? Na ostatnim odcinku pełnienia funkcji choć raz zostań mężem stanu. Wyjdź i obroń demokrację i wezwij do tego, nawet u siebie – w Pałacu [Prezydenckim] – zorganizuj debatę i zażądaj obecności wszystkich mediów. Debaty w Pałacu powinny się odbywać codziennie. O to, panie prezydencie, powinieneś zadbać – mówił ekonomista, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Obietnica kandydata. Zapowiedział debaty w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z udziałem mediów

Kandydat, który swój ruch wyborczy nazwał 777, przy okazji zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa w majowych wyborach takie debaty prezydenckie w PP będą odbywały się z udziałem dziennikarzy. Stwierdził, że jeśli media zostaną zaproszone przez samą głowę państwa, to nie odmówią obecności.

Wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych. Prezydent podpisał ustawę

Gwóźdź do trumny Nowej Lewicy. „Ta kadencja będzie ostatnim tchnieniem partii Czarzastego"