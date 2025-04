NA ŻYWO: Debata Trzaskowski-Nawrocki w Końskich

16:02 Krzysztof Stanowski przekazał, że jest właśnie w drodze do Końskich



x.com 14:36 Sztab Rafała Trzaskowskiego podtrzymał gotowość do udziału w debacie telewizyjnej z udziałem trzech telewizji. 14:33 Prawo i Sprawiedliwość uważa, że debata w Końskich powinna odbyć się z udziałem wszystkich pięciu telewizji informacyjnych i stawia to jako swój warunek (chodzi o wPolsce24 i TV Republikę, nie tylko TVP, TVN oraz Polsat) 14:25 Przed nami ogromne polityczne emocje. Sytuacja w sprawie debaty w Końskich jest bardzo dynamiczna. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy dojdzie do bezpośredniego starcia Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim

Na godzinę 20 w piątek 11 kwietnia zaplanowano debatę Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim. Pierwsze bezpośrednie starcie kandydata Koalicji Obywatelskiej z szefem IPN startującym w wyborach prezydenckich z poparciem PiS miały zorganizować trzy telewizje: TVN, TVP oraz Polsat.

Na takie rozwiązanie nie zgadzał się sztab Karola Nawrockiego, który domagał się dopuszczenia do organizacji wydarzenia dwóch prawicowych stacji: Telewizji Republika oraz wPolsce24. Spotkanie kandydatów stoi na razie po ogromnym znakiem zapytania.

Tymczasem Telewizja Republika postanowiła zorganizować własną debatę prezydencką, którą zapowiedziano na godzinę 18:50. Na razie również nie wiadomo, czy się ona odbędzie i kto ostatecznie stanie do dyskusji.

Hołownia i Biejat jadą do Końskich

Do Końskich postanowili wybrać się także inni kandydaci w wyborach prezydenckich. Z doniesień TVN24 wynika, że na miejscu pojawi się Adrian Zandberg.

„Nie pozwolę wykluczyć połowy Polski z wyborów. O ich wyniku mają rozstrzygać ludzie, nie kandydaci z TV na telefon. Telewizja publiczna ma obowiązek bronić zasad wolnych i uczciwych wyborów. Jadę dziś do Końskich, by wystąpić w debacie” – przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Szymon Hołownia.

„Do zobaczenia w Końskich. A jeśli PO i PiS uznają, że chcą się zamykać na demokrację, proponuję drugą debatę. Porozmawiajmy w Końskich o naszych wizjach Polski” – dodała Magdalena Biejat.

Końskie. Mentzen nie jedzie na debatę

Do województwa świętokrzyskiego nie wybiera się natomiast Sławomir Mentzen. „Wiele osób namawia mnie, żebym zmienił plany i jechał dziś do Końskich. Nie zrobię tego. Jestem właśnie w Ustrzykach Dolnych, bardzo daleko od Końskich. Nie będę odwoływał spotkań i zawodził czekających tam na mnie ludzi, żeby jechać do Końskich i próbować wejść na debatę, na którą nie jestem zaproszony. Nie będę brał udziału w tym cyrku” – stwierdził polityk Konfederacji.

W opinii Sławomira Mentzena„zarówno Nawrocki jak i Trzaskowski nie chcą żadnej normalnej debaty”. „Jeden będzie stał sam na hali, drugi na Rynku w Końskich. Obaj będą twierdzili, że ten drugi jest tchórzem. Być może obaj wpuszczą jeszcze do siebie Hołownię, licząc na to, że trochę go tym podpromują, żeby mi zaszkodzić. Doskonale wszyscy wiedzą, że im obu zależy na tym, żebym nie zrobił dobrego wyniku” – czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

