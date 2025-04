Kurski komentuje zamieszanie wokół debaty. „Granacik wybucha im w łapkach”

Wokół zapowiedzianej w środę debaty przedwyborczej między Rafałem Trzaskowskim, kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a Karolem Nawrockim, kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, wybuchł prawdziwy chaos.

Na chwilę przed jej terminem – przypomnijmy: piątek, godz. 20, Końskie – nadal nie jest pewnym, czy stawią się obaj uczestnicy. Zamiast tego rośnie kolejka pozostałych kandydatów chętnych do wzięcia udziału. Swój przyjazd do Końskich zapowiedzieli już Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Adrian Zandberg, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski i Joanna Senyszyn.

Dodatkowe zamieszanie wywołuje to, kto w ogóle odpowiada za organizację debaty – czy jest to sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego, czy może media mające zadawać pytania. Oświadczenie w tej sprawie wydała już Telewizja Polska. „Telewizja Polska nie finansuje dzisiejszej debaty w Końskich. Telewizja Polska nie jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia” – napisano.

Dosadny wpis Kurskiego. „Tłuki tępe są niemiłosiernie”

Do zamieszania postanowił odnieść się Jacek Kurski, były prezes TVP, aktualnie związany z Prawem i Sprawiedliwością. „Cwaniaczki od Rafała Trzaskowskiego chciały odczarować klęskę jego absencji na debacie TVP w Końskich sprzed pięciu lat, która kosztowała go przegraną w wyborach. W tym celu na swoje zlecenie, ale za pieniądze neoTVP w likwidacji, wysmażyły w ramach kartelu mediów 13 grudnia toporną ustawkę, która miała zabić wyborczo Karola Nawrockiego” – czytamy w jego wpisie.

Dalej Jacek Kurski stwierdza, że Karol Nawrocki „w tej intrydze miał – albo nie stawić się w akcie solidarności z wykluczonymi Telewizją Republika i wPolsce 24 na debacie w Końskich (wtedy wymarzone ujęcie pustej jego mównicy i ostemplowanie go tchórzem) – albo zgodzić się na ustawkę pytań znanych konkurentowi i wypaść na jego tle słabo albo bardzo słabo”.

„Wygląda jednak na to, że to tłuki tępe są niemiłosiernie – i bardziej chcieli niż umieli – wskutek czego granacik, którym próbowali się pobawić wybucha im właśnie w łapkach. Oszustwo nie popłaca” – czytamy we wpisie Jacka Kurskiego.

