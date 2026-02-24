Zmiana czasu 2026 dużo szybciej. Ten nocy będziemy spać krócej

Dwa razy do roku przestawiamy w Polsce zegarki – w październiku na czas zimowy oraz w marcu na czas letni. W tym roku zegarki przestawimy nieco wcześniej niż w ubiegłych latach, a konkretnie w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca. Wskazówki należy wówczas przestawić z godziny 2:00 na 3:00, co oznacza, że tej nocy będziemy spać nieco krócej.

Zmiana czasu po raz ostatni?

Od wielu lat na forum Unii Europejskiej toczy się debata dotycząca zmiany czasu. Pierwsze kroki w celu jej zniesienia podjęto już w 2018 roku. ostatecznie jednak z powodu braku porozumienia europosłów pomysł został porzucony.

Komisja Europejska poinformowała, że będą one utrzymane co najmniej do końca obecnego 2026 roku. Tymczasem według ostatnich sondaży zdecydowana większość Europejczyków opowiada się za zniesieniem zmiany czasu. Takiego zdania jest aż 84 proc. z 4,6 mln respondentów.

Pomysł podchwyciło Polskie Stronnictwo Ludowe. W 2025 roku grupa polityków złożyła projekt ustawy, który zakładał, że Polacy nie będą zmieniać czasu i pozostaną w strefie czasowej UTC+2 (czas letni środkowoeuropejski).

Zmiana czasu a wpływ na nasze zdrowie

W uzasadnieniu tłumaczono, że „zmiana czasu prowadzi do rozregulowania zegara biologicznego, którego rytm stanowi fundamentalne znaczenie dla zdrowia każdego człowieka i wpływa niekorzystnie na samopoczucie, objawiając się m.in. kłopotami ze snem czy problemami z koncentracją”.

„Naukowcy uważają, że manipulowanie czasem powoduje silny szok czasowy, działający bardzo niekorzystnie na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi oraz jest przyczyną wielu chorób” – tłumaczyli posłowie.

Eksperci nie mają wątpliwości – dla naszego zdrowia lepszy byłby stały czas niż coroczne przestawianie zegarków. Najwięcej korzyści przyniósłby stały czas zimowy. Szacuje się, że mógłby on zapobiec nawet 300 tys. przypadków udaru mózgu rocznie oraz ograniczyć liczbę osób z otyłością o około 2,6 mln.

Stały czas letni również przyniósłby pozytywne efekty, choć nieco mniejsze. W tym wariancie liczba udarów spadłaby o około 220 tys. rocznie, a osób z otyłością byłoby mniej o 1,7 mln.

