Marek Jakubiak też jedzie na debatę do Końskich. „To jakiś dom wariatów”

To nie będzie zwykły „piąteczek” dla mieszkańców Końskich. Wieczorem odbędzie się tu debata kandydatów na prezydenta. Początkowo miało to być starcie Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim. Później między sztabami powstał spór o to, jakie telewizje mają brać udział w przedsięwzięciu. Na koniec głos zabrali pozostali kandydaci w wyścigu o fotel prezydencki. Nie kryją irytacji, że nie zostali zaproszeni do udziału w dyskusji.

Poseł Marek Jakubiak, prezes partii Federacja dla Rzeczpospolitej i kandydat na prezydenta zapowiada, że wybiera się do Końskich, podobnie jak marszałek Sejmu i kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, wicemarszałek Senatu i kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, a także poseł, kandydat Partii Razem, Adrian Zandberg i Krzysztof Stanowski, dziennikarz i założyciel Kanału Zero. twitter – Jeden z kandydatów za pomocą swoich koneksji politycznych organizuje debatę sam ze sobą. To jakiś dom wariatów. To jest tak obraźliwe dla demokracji i surrealistyczne, że jadę zobaczyć, czy to w ogóle jest prawda. Jeśli tak, zamierzam wziąć udział, bo mi się to należy. TVP jest utrzymywana z moich podatków – grzmi Jakubiak. Który z kandydatów jest dla niego największym wyzwaniem? – O tym w ogóle nie myślę. Mamy festiwal programów i chcę merytorycznie rozmawiać o Polsce, przedstawić swoją wizję prezydentury, natomiast z całą pewnością nie dam się wciągnąć w dyskusję Trzaskowskiego, kto jest wysoki, a kto niższy, czy Nawrockiego – kto ile ćwiczy na siłowni – dodaje.