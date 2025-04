Szarpanina przed wejściem na debatę w Końskich. TV Republika grzmi

Na swojej stronie internetowej Telewizja Republika grzmi: „Skandal! Znów używają siły! Dziennikarz Republiki zaatakowany przed debatą Trzaskowskiego”. Jak czytamy, zaatakowany zostać miał Michał Gwardyński.

Na nagraniach ze zdarzenia widać, jak Gwardyński próbuje się przedostać przez ochronę i wejść do budynku. W tle słychać okrzyki. – Co wy robicie?! Nie atakujcie dziennikarza?! – pytała jedna z osób. – Jak się pan zachowuje?! Co pan robi?! Pan jest redaktorem?! – padło z ust innej. – Proszę się uspokoić. Proszę się cofnąć. Halo, co pan robi! – słychać na nagraniu.

Zamieszanie skomentowali dziennikarze Telewizji Republika. – Siła fizyczna, naruszona nietykalność osobista – mówił na bieżąco Miłosz Kłeczek. – Tak wygląda ktoś, kto się potwornie boi prawdy. Potwornie boi demokracji – komentował Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny i prezes stacji.

Zamieszanie przed debatą w Końskich

Nie było to jedyne zamieszanie, do którego doszło przed wejściem do hali sportowej, w której organizowana była debata. Jak podał Jacek Gądek, dziennikarz „Newsweeka”, problem z dostaniem się do budynku mieli mieć także członkowie sztabu Karola Nawrockiego. – Jesteśmy członkami sztabu Karola Nawrockiego i w normalnym, cywilizowanym kraju powinniśmy zostać wpuszczeni – padło na nagraniu.

Obsługa obiektu ani organizatorzy debaty nie skomentowali jeszcze zamieszania, do którego doszło przed wejściem na debatę.

Chaos wokół debaty w Końskich

Wokół debaty w Końskich wybuchł prawdziwy chaos. Pierwotnie miała ona przyjąć format starcia „jeden na jeden” między Rafałem Trzaskowskim, kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a Karolem Nawrockim, kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, i rozpocząć się o godz. 20.

Ostatecznie zorganizowane zostały dwie debaty. Pierwsza, w której pytania zadawali dziennikarze TV Republika, TV Trwam oraz wPolsce24, a odpowiadali na nie się Nawrocki, a także kandydat Polski 2050 i PSL Szymon Hołownia, kandydat Wolnych Republikanów Marek Jakubiak oraz niezrzeszeni Joanna Senyszyn i Krzysztof Stanowski.

Oryginalna debata, na której pytania zadają dziennikarze TVP, TVN i Polsatu, rozpoczęła się z niemal godzinnym opóźnieniem, a udział w niej – poza uczestnikami poprzedniej debaty – wzięli Trzaskowski, a także Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy, oraz niezależny Maciej Maciak.

