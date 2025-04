Fala komentarzy wokół debat w Końskich. W sieci zawrzało

Wokół piątkowej debaty między Rafałem Trzaskowskim, kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a Karolem Nawrockim, kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, wybuchł prawdziwy chaos.

Pierwotnie starcie dwóch przodujących w sondażach kandydatów miało odbyć się o godz. 20, a pytania zadawać mieli dziennikarze TVP, TVN i Polsatu. Na ostatnią chwilę o 18:50 zorganizowana została druga debata z udziałem dziennikarzy TV Republika, TV Trwam i wPolsce24.

Niespodziewanie zmienił się także układ osób biorących udział w debacie. Na spotkaniu o 18:50 pojawili się Nawrocki, a także kandydat Polski 2050 i PSL Szymon Hołownia, kandydat Wolnych Republikanów Marek Jakubiak oraz niezrzeszeni Joanna Senyszyn i Krzysztof Stanowski. Zmienili się także uczestnicy debaty o godz. 20. Poza wymienionymi pojawiła się także Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy, oraz niezrzeszony Maciej Maciak.

Komentarze wokół debat w Końskich

W sieci zawrzało. „Jedno już wiemy. Końskie jest winne pomnik Grzegorzowi Schetynie” – skomentował Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. „Dlaczego wszyscy jadą do Końskich bez zgody konia?” – zażartował za ro Roman Giertych, poseł KO. „Nawrocki zapraszając do Republiki Hołownię zachował się jak owca zapraszająca na bacówkę rzeźnika” – dodał w kolejnym wpisie polityk.

Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050, stwierdził za to: „Szymon Hołownia na swoim doskonałym poziomie. Konkretny, merytoryczny w pytaniach i celny w ripostach!”. W kolejnym wpisie dodał: „Ważna różnica. Ze słów Nawrockiego wynika, że chce iść na wojnę. Hołownia wie, jak do wojny nie dopuścić – tworząc Siły Zbrojne posiadające zdolność odstraszania!”.

Debatę skomentowała także Magdalena Filiks, posłanka KO. „Włączyłam te debatę o 19.00 Coś bardzo złego stało się z naszym państwem... Jeśli to są kandydaci i kandydatki na prezydenta Polski, jeśli to jest debata – to biada temu krajowi... Z litości nie napisze już o tym, który wydawał się być jednak poważnym kandydatem... Wyłączyłam” – skomentowała polityczka.

Popcorn, kabaret i Joanna Senyszyn

Komentarz – wraz z nagraniem jedzenia popcornu – udostępnił także Tobiasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Trzaskowski stchórzył przed debatą z Nawrocki w Republice. Klasyk” – stwierdził polityk.

Janusz Korwin-Mikke, który w tegorocznych wyborach wspiera Grzegorza Brauna, napisał za to: „Taki bałagan jak debata w Końskich, to tylko w Polsce. Prawica (kol. Grzegorz Braun, CEP) i CentroPrawica (W Czc. Sławomir Mentzen) nie wzięła w tej aferze udziału. Prawica ma godność. Moim zdaniem ci, co tam pognali, nie powinni pokazywać się ludziom na oczy. To jest komedia!”.

W sieci pojawiły się także liczne komentarze dziennikarzy. „Zakrzykują Szymona Hołownię. Tak właśnie wygląda debata w wydaniu PiS-owskich mediów” – zauważyła Dominika Wielowieyska z Gazety Wyborczej. „Krzysztof Stanowski z Joanną Senyszyn ostatecznie przemieniają debatę Republiki i wPolsce24 w farsę. Wspiera ich widownia zaproszona przez te dwie stacje. Kabaret” – dodała.

Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski, stwierdził za to: „Wspaniała ta debata Republiki. Przypomniało mi się, jak robiliśmy spotkania wyborcze na stanowisko przewodniczącego samorządu szkoły w gimnazjum. Były tylko odrobinę lepiej zorganizowane”.

Tutaj także pojawiły się słowa w kierunku Senyszyn. „Joanna Senyszyn najlepsza” – napisał. „Stanowski chce zbudować sześć elektrowni w sześć miesięcy, podczas gdy pani Senyszyn w 100 dni. Punkt dla Senyszyn” – skomentował. „Jak na razie Senyszyn najlepsza, potem długo, długo nic. Na drugim miejscu pan Waldemar z trzeciego rzędu, który krzyknął „Karol!” już 852 razy” – dodał dziennikarz.

