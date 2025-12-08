Szokujące znalezisko w lesie. „Głupota i skrajna ignorancja”

Nadleśnictwo Krościenko poinformowało o niezwykle groźnym zdarzeniu. W Leśnictwie Szczawnica ktoś wyrzucił 130 kilogramów mięsnych odpadów, zrzucając je ze skarpy wprost do potoku. Informacja opublikowano na oficjalnym profilu jednostki na Facebooku.

Leśnicy podkreślili, że trudno mówić tu o zwykłym zaśmiecaniu terenu. „To zachowanie, które można określić jedynie jako głupotę, skrajną ignorancję i całkowity brak odpowiedzialności. Wyrzucenie takiej ilości mięsa do środowiska stwarza poważne zagrożenie biologiczne zarówno dla zwierząt, jak i ludzi” – napisano.

„Realna bomba epidemiologiczna”. Leśnicy ostrzegają przed skutkami

Według pracowników nadleśnictwa, tak duża ilość odpadów zwierzęcych może wywołać skutki znacznie poważniejsze, niż mogłoby się wydawać. W komunikacie wskazano, że wyrzucenie mięsa do naturalnego środowiska „to realna bomba epidemiologiczna – ryzyko chorób przenoszonych przez zwierzęta, skażenia wody i zaburzenia równowagi ekosystemowej. Przyciąga drapieżniki, dziki i gryzonie, a dla nich samych stanowi to śmiertelne zagrożenie. Powoduje zagrożenia dla ludzi – zwłaszcza w związku z postępującym rozkładem i bezpośrednim kontaktem mięsa z ciekami wodnymi. Pokazuje lekceważenie przyrody i elementarnych zasad współżycia społecznego”.

Leśnicy przypominają, że wyrzucanie odpadów biologicznych jest poważnym wykroczeniem, za które grożą wysokie mandaty. W przypadku skażenia wody sprawcy może grozić również odpowiedzialność karna.

Trwa dochodzenie. Strażnicy poszukują sprawcy

Straż leśna prowadzi postępowanie w tej sprawie. Analizowane są nagrania z fotopułapek zainstalowanych w okolicy, które mogą pomóc w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za porzucenie odpadów.

Osoby posiadające informacje na temat zdarzenia proszone są o kontakt z posterunkiem straży leśnej pod adresem: [email protected] lub telefonicznie: 606 968 542.

facebookCzytaj też:

Skandaliczne zachowanie w lesie pod Świdnikiem. Wszystko nagrały kameryCzytaj też:

Leśnik pokazał, co znalazł w bucie. „Robal-wampir”