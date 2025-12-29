Mentzen zaczepił Sikorskiego. Szef MSZ nie pozostał dłużny

Europoseł Koalicji Obywatelskiej nawiązał do słów prezydenta z soboty (27 grudnia), które padły w Poznaniu. Przy okazji obchodów 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego były prezes Instytutu Pamięci Narodowej stwierdził, że Polska – choć otwarta na Zachód – jednocześnie jest gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej. Brejza napisał na X, że „wrogiem z Zachodu” straszyła już w latach 40. XX wieku „komusza propaganda”, której celem było „robienie ludziom wody z mózgów”. „Przez 50 lat powtarzali brednie o wrogich zachodnich siłach, imperialistach itp”. – wspomniał.

Swoje dwa zdania dorzucił pod spodem minister spraw zagranicznych. „Nie zgadzam się. Kompleks niższości wobec Niemiec, prorosyjskość i antysemityzm były już u Romana Dmowskiego” – skomentował Sikorski. „A precyzyjniej rzecz ujmując – ugodowość wobec Rosji” – dodał.

„Tak pogardzał Moskalami, że zasiadał w ich parlamencie”

Na wpis wiceszefa rządu zareagował w poniedziałek (29 grudnia) rano prezes Nowej Nadziei. Lider Konfederacji Wolność i Niepodległość zacytował ojca polskiej niepodległości. „Mam pogardę dla Moskali za ich azjatycką skłonność niszczycielską, za tę bezceremonialność, z jaką tratują po niwach wiekowej pracy cywilizacyjnej, za tę wschodnią nieodpowiedzialność przed własnym sumieniem, która w każdej sprawie pozwala mieć dwa oblicza. (...) Moskalofilstwo jest wstrętne i niezaprzeczalnie szkodliwe” – napisał, po czym dodał: „Sikorski już po ataku Rosji na Gruzję [w 2008 roku – red.]: „Potrzebujemy Rosji do rozwiązywania europejskich i globalnych problemów. Dlatego za słuszne uważam przyjęcie jej do NATO [Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego – przyp. red.]”.

Słowa Mentzena nie umknęły szefowi dyplomacji. „Tak pogardzał Moskalami, że zasiadał w ich parlamencie. Teraz proszę jeszcze o cytat o jego tolerancji wobec Żydów. Takiej, jak Pańska” – odparł. A potem uzupełnił: „Ciekawe, że ci sami późni antykomuniści z naszej prawicy, którzy bronią ugodowej polityki Dmowskiego wobec Rosji carskiej, są jednocześnie tak pryncypialni wobec ugodowców i karierowiczów w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”.

