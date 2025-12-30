Podniebne podróże polskich posłów kosztowały miliony. Oto rekordziści

19 616 krajowych lotów 334 z 460 posłów w obecnej kadencji kosztowało Polaków 15 717 564,79 złotych – poinformował TVN24 na podstawie danych z Kancelarii Sejmu (stan na 30 listopada). Najwięcej latali Robert Dowhan z KO – 278 przelotów za 222,9 tys. zł, Łukasz Mejza z PiS – 239 przelotów co kosztowało podatników 192,9 tys. zł i Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej – 224 przeloty za 178,4 tys. zł.

Ponad 200 lotów odbyli także – Bartosz Romowicz z Polski 2050 (214 przelotów, co kosztowało obywateli 175,2 tys. zł) i Grzegorz Napieralski z KO (215 przelotów za 173,7 tys. zł). Jeśli chodzi o poszczególne kluby parlamentarne, to w Prawie i Sprawiedliwości czołową trójkę uzupełniają Łukasz Kmita (198 przelotów co kosztowało Polaków 166,6 tys. zł) i Wiesław Krajewski (168 przelotów za 134 144,64 tys. zł).

Tak posłowie podróżowali po kraju za państwowe pieniądze. Oto partyjna czołówka

W PSL top trzy tworzą: Jarosław Rzepa – 184 przeloty, co kosztowało podatników 148,2 tys. zł, Ireneusz Raś – 180 przelotów za 144 tys. zł i Magdalena Sroka – 155 przelotów kosztowało obywateli 124,1 tys. zł. W Polsce 2050 podium uzupełniają Mirosław Suchoń – 182 przeloty za 145 tys. zł oraz Paweł Śliz – 176 przelotów kosztowało podatników 142 tys. zł.

W Lewicy najwięcej wylatali Dariusz Wieczorek – 186 przelotów za 150 tys. zł, Katarzyna Ueberhan – 134 przeloty kosztowały obywateli 111,1 tys. zł i Anita Kucharska-Dziedzic – 110 przelotów za 87,9 tys. zł. Z kolei w Konfederacji po krajowym podwórku samolotami najczęściej podróżowali Andrzej Zapałowski – 112 przeloty kosztowały Polaków 90 tys. zł, Krzysztof Tuduj – 68 przelotów za 54,4 tys. zł i Michał Połuboczek – 46 przelotów kosztowało podatników 37,6 tys. zł.

Loty posłów kosztowały Polaków miliony. Najnowsze dane z Kancelarii Sejmu

Jeden lot odbyło: 13 posłów, co kosztowało 735 zł za każdy oraz siedmioro, co kosztowało 886 zł za każdy. Jeśli chodzi o sam 2025 r., 8 538 lotów kosztowało 7 569 917,35 zł. Tutaj na czele znalazł się Kmita – 139 przelotów za 123,2 tys. zł. Podium uzupełnił Dowhan 122 przeloty co kosztowało Polaków 108,2 tys. zł i Romowicz – 118 przelotów za 104,6 tys. zł. Setkę przekroczyli też Mejza (113 przelotów co kosztowało podatników 100,2 tys. zł) i Napieralski (103 przeloty za 91,3 tys. zł).

Wśród znanych posłów, którzy nie mają na koncie ani jednego lotu są: Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin z PiS, Donald Tusk z KO, Sławomir Mentzen z Konfederacji, Szymon Hołownia z Polski 2050, Włodzimierz Czarzasty i Tomasz Trela z Lewicy oraz Adrian Zandberg z koła Razem.

