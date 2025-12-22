Fundacja Brauna wykreślona z listy. W ubiegłym roku zebrała prawie pół miliona zł

10 grudnia Narodowy Instytut Wolności przedstawił aktualną listę organizacji pożytku publicznego, które mają prawo do uzyskiwania dochodu z 1,5 proc. podatków. W porównaniu z ubiegłym rokiem zabrakło aż 568 organizacji, w tym założonej przez Grzegorza Brauna Fundacji Osuchowa.

Fundacja Brauna wykreślona z listy. Nie może zbierać 1,5 proc. podatku

Jak dowiedział się portal Goniec.pl, powodem wykreślenia z rejestru było przekroczenie terminu na złożenie sprawozdania. Pracownicy fundacji mieli spóźnić się o 64 minuty i 15 sekund.

Przepisy pozwalają w takich wypadkach dopisać organizację z powrotem do wykazu, zwłaszcza gdy udowodni ona, że opóźnienie nie wynikało z jej winy. Wiadomo jednak, że Osuchowa nie złożyła ani wyjaśnienia, ani odwołania. Miewała za to już wcześniej problemy z dotrzymywaniem terminów przy składaniu sprawozdań. W jednym przypadku było to nawet 3-miesięczne opóźnienie.

Coraz lepsze wyniki partii Grzegorza Brauna

Czy wykreśleni fundacji z listy będzie finansowym ciosem dla Brauna? W ubiegłym roku z tego źródła uzyskała ona 486,6 tys. zł, czyli ponad jedną trzecią swoich przychodów. Według szacunków w tym roku miałaby szanse nawet na 800 tys. zł.

Kontrowersyjny poseł w ostatnich miesiącach miał bardzo dobry okres w sondażach, wyprzedzając nawet ze swoją partią Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. W sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej miała 11,18 proc. i zajmowała trzecie miejsce, tuż za KO i PiS-em.

Co ciekawe, prawie połowa Polaków popiera delegalizację Konfederacji Korony Polskiej. Wynika tak z sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”. Tylko 27,7 proc. badanych jest przeciwnych, a 24,6 nie ma zdania. 47,7 proc. chciałoby, aby partia Grzegorza Brauna przestała istnieć.

Czytaj też:

Rośnie ryzyko polexitu. Nowy sondaż to sygnał ostrzegawczyCzytaj też:

Bosak o rywalizacji z Braunem. Koalicja nadal możliwa