Fundacja Brauna wykreślona z listy. W ubiegłym roku zebrała prawie pół miliona zł
Dodano: 
Grzegorz Braun, zdjęcie ilustracyjne
Grzegorz Braun, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Longfin Media
Założona przez Grzegorza Brauna w 2015 roku Fundacja Osuchowa została skreślona z listy organizacji pożytku publicznego. Dzięki niej polityk mógł zbierać odpisy 1,5 proc. od podatku.

10 grudnia Narodowy Instytut Wolności przedstawił aktualną listę organizacji pożytku publicznego, które mają prawo do uzyskiwania dochodu z 1,5 proc. podatków. W porównaniu z ubiegłym rokiem zabrakło aż 568 organizacji, w tym założonej przez Grzegorza Brauna Fundacji Osuchowa.

Fundacja Brauna wykreślona z listy. Nie może zbierać 1,5 proc. podatku

Jak dowiedział się portal Goniec.pl, powodem wykreślenia z rejestru było przekroczenie terminu na złożenie sprawozdania. Pracownicy fundacji mieli spóźnić się o 64 minuty i 15 sekund.

Przepisy pozwalają w takich wypadkach dopisać organizację z powrotem do wykazu, zwłaszcza gdy udowodni ona, że opóźnienie nie wynikało z jej winy. Wiadomo jednak, że Osuchowa nie złożyła ani wyjaśnienia, ani odwołania. Miewała za to już wcześniej problemy z dotrzymywaniem terminów przy składaniu sprawozdań. W jednym przypadku było to nawet 3-miesięczne opóźnienie.

Coraz lepsze wyniki partii Grzegorza Brauna

Czy wykreśleni fundacji z listy będzie finansowym ciosem dla Brauna? W ubiegłym roku z tego źródła uzyskała ona 486,6 tys. zł, czyli ponad jedną trzecią swoich przychodów. Według szacunków w tym roku miałaby szanse nawet na 800 tys. zł.

Kontrowersyjny poseł w ostatnich miesiącach miał bardzo dobry okres w sondażach, wyprzedzając nawet ze swoją partią Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. W sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej miała 11,18 proc. i zajmowała trzecie miejsce, tuż za KO i PiS-em.

Co ciekawe, prawie połowa Polaków popiera delegalizację Konfederacji Korony Polskiej. Wynika tak z sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”. Tylko 27,7 proc. badanych jest przeciwnych, a 24,6 nie ma zdania. 47,7 proc. chciałoby, aby partia Grzegorza Brauna przestała istnieć.

Źródło: Goniec.pl