Z ulic Warszawy znikną te karetki. Znamy powody

Mieszkańcy Warszawy przez lata przyzwyczaili się, że karetki pogotowia mają biały kolor. Już wkrótce się to zmieni. Stołeczne ambulanse czeka mała rewolucja.



Pojazdy należące do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” pokonują rocznie blisko 3,8 mln kilometrów po warszawskich ulicach. W związku z tym co jakiś czas karetki muszą być wymieniane.

Warszawa. Białe karetki znikną z ulic

W ostatnim czasie do stołecznego pogotowia trafiło 12 nowych ambulansów.– Uroczystość przekazania ambulansów zamyka pewien okres w 128-letniej historii Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w naszym rejonie operacyjnym na wieczną emeryturę bezpowrotnie odchodzą wysłużone ambulanse w kolorze białym, które towarzyszyły nam przez kilkadziesiąt lat – powiedział w rozmowie z PAP dyrektor „Meditrans” dr Karol Bielski. – Od dzisiaj w naszym rejonie operacyjnym pracują wyłącznie żółte karetki – dodał specjalista.

Szef Meditransu tłumaczył, że „nowe karetki są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt m.in. w nosze elektryczne oraz urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni”. Mają one trafić do kilku stołecznych dzielnic m.in. na Targówek, Wolę, Bemowo, Ochotę, Ursynów, Mokotów i Białołękę. Pojazdy mają także być wysyłane na pomoc do podwarszawskich miejscowości m.in. do Pruszkowa, Otwocka oraz do Piaseczna.

Warszawa ma najmłodsze karetki w Europie

– Dodatkowo jesteśmy pionierami, gdyż jako pierwsi w Polsce spełniliśmy wymogi rozporządzenia ministra zdrowia z 2023 r., które nakłada na dysponentów obowiązek wprowadzenia do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne ambulansów w kolorze żółtym do 31 grudnia 2030 roku – podkreślił rzecznik Meditrans Piotr Owczarski. Przy okazji zaznaczył, że Warszawa będzie miała najmłodsze karetki w całej Europie.

