Komu ufają Polacy? Trzaskowski krok za Tuskiem. Ziobro zamyka stawkę

Sondaż IBRiS dla Onetu jest pierwszym tego typu, jaki przeprowadzono po przejściu fali powodziowej przez część Polski.

Donald Tusk pierwszy raz od kwietnia wysuwa się na prowadzenie. 45,6 procent ankietowanych odpowiedziało, że ufa szefowi rządu. To o 3,6 punktów procentowych więcej niż miesiąc wcześniej. Od listopada 2018 roku to jego najlepszy wynik. Co więcej, o 7,5 punktu procentowego zmalała negatywna ocena o premierze. Neutralne zdanie o nim ma 101 procent ankietowanych, co daje wzrost o 3,9 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego badania.

Na podium Trzaskowski z Dudą

Na drugiej pozycji znalazł się Rafał Trzaskowski. I on zanotował wzrosty – prezydentowi stolicy ufa 45,3 procent Polaków, którzy mieli okazję odpowiadać na pytania ankieterów. Negatywny elektorat to w jego przypadku 37,2 procent (wynik niższy o 6,6 punktów procentowych niż ostatnio), a neutralny: 14,4 procent (tu wzrost o 2,7 punktów procentowych).

Trzecie miejsce zajmuje Andrzej Duda. Prezydentowi ufa aktualnie 44,1 procent ankietowanych, co daje wzrost o 3,1 punkty procentowe. Nie ufa mu 39,3 procent pytanych, a neutralnie podchodzi do niego 16,6 procent osób, które odpowiedziały na zadane przez ankieterów pytania.

Czwartą pozycję we wrześniu zajął Szymon Hołownia – liderowi Polski 2050 ufa 38 procent Polaków (co daje wzrost o 0,1 punktu procentowego). Kolejne miejsce zajął Władysław Kosiniak-Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który otrzymał 37,1 procent głosów (tutaj także wzrost, o 5,2 punktu procentowego).

Na kolejnych miejscach uplasowali się Mateusz Morawiecki – 35,7 procent (+3,5 punktów procentowych), Jarosław Kaczyński – 32,7 procent (+1,6 punktu procentowego), Włodzimierz Czarzasty – 30,6 procent (-1,9 punktu procentowego), Piotr Zgorzelski – 29,6 procent (-0,8 puktu procentowego) i Krzysztof Gawkowski – 29,5 procent (+3,6 punktu procentowego) oraz Marcin Kierwiński – 29,3 procent.

A komu Polacy nie ufają?

Najmniej zaufania wśród ankietowanych wzbudza Zbigniew Ziobro. Negatywnie do niego podchodzi aż 71,3 procent odpowiadających na pytania Polaków. Tylko 12,5 procent stwierdziło, że darzy go zaufaniem.

W niechlubnym rankingu braku zaufania na drugiej pozycji znajduje się Jarosław Kaczyński z wynikiem 58,6 procent, a trzecie miejsce należy do Mateusza Morawieckiego. Nie ufa mu 57,2 procent ankietowanych Polaków.

