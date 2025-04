Prawicowy dziennikarz ostro o intencjach TV Republika i jej szefa. „Pchają obóz ku szaleństwu”

„Poseł PiS Edward Siarka przeszedł zabieg po udarze. Zasłabł krótko po nałożeniu kary przez marszałka Szymona Hołownię za okrzyki na sali plenarnej ‘morderca’ pod adresem posła KO Romana Giertycha” – przekonywała Republika i jej szef Tomasz Sakiewicz. Zaprzeczył temu sam zainteresowany. – Jestem na zwolnieniu, bo przeszedłem zabieg, ale znacznie wcześniej. W ogóle nie było mnie w Sejmie, kiedy doszło do awantury z Giertychem. Nie można łączyć tych dwóch faktów – powiedział dla „Faktu”.

– Wszyscy jesteśmy pod dużą presją. Rzeczywiście byłem w szpitalu, ale szczęśliwie już z niego wyszedłem. Nie było mnie na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Mam problemy zdrowotne i obecnie jestem na zwolnieniu – wyjaśniał podobnie dla redakcji Konkret 24. Udar Siarki miał miejsce w drugiej połowie lutego, a karę dyscyplinarną w wysokości 20 tys. zł dostał za okrzyk „kula w łeb” pod adresem Donalda Tuska, kiedy Zbigniew Ziobro zapowiadał, że premier „pójdzie siedzieć”.

Edward Siarka zdementował ustalenia TV Republika. Burza miała ciąg dalszy

Po tym jak sprawa wyszła na jaw Republika i Sakiewicz usunęli swoje treści, ale w sieci nic nie ginie. „Wiecie, od trzech miesięcy, co myślę o tym z dołu? Wygląda na to, że w styczniu byłem zbyt łagodny w doborze słownictwa. A politycznie? Czy Nowogrodzka ma świadomość, że słabość Karola Nawrockiego to między innymi efekt tego, że stoi za nim PiS, za którą stoi medialnie TV Republika, za którą stoi Tomasz Sakiewicz?” – napisał w mediach społecznościowych Marcin Palade.

Znany analityk podsumował, że „z takimi twarzami, poza najtwardszymi z najtwardszych, wyborów się nie wygra, a można nawet nie wejść do drugiej tury”. Na jego wpis odpowiedział Michał Karnowski. „Celne. Ale oni nie chcą wygranej Nawrockiego. Prawie jego kampanii nie widzą, pchają obóz ku szaleństwu, promują Mentzena” – zaczął prawicowy dziennikarz.

TV Republika pod ostrzałem. „Wielu pisowców nie wie, w jak cynicznym projekcie bierze udział”

„Strategicznym interesem szefostwa tej grupy jest zgruzowanie PiS i wszystkich innych podmiotów po stronie patriotycznej (stąd tak wściekłe próby zniszczenia wPolsce24) i na takim gruzowisku stworzenie własnej partii. Bo tylko w opozycji będzie im tak bogato jak teraz. Wielu pisowców nie wie, w jak cynicznym projekcie bierze udział” – podsumował Karnowski.

Spór prawicowych stacji. Stacja wPolsce24 uderza w TV Republikę

