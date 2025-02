TV Republika krytykowana za pokazanie czekającego Dudy. Ujawniono powód

Andrzej Duda spotkał się z prezydentem USA przy okazji konferencji CPAC. Polski prezydent musiał czekać na spóźnionego przywódcę USA, co pokazała TV Republika. „Musimy wyjaśnić, kto – prowokacją czy nieświadomie – chciał uderzyć w sukces prezydenta Andrzeja Dudy i ważny interes Polski” – napisał w tytule komentarza na łamach wpolityce.pl Michał Karnowski.

„Szukając przyczyn tego przekazu, dochodzimy do narracji narzuconej przez Telewizję Republika. Informowała ona uparcie, iż spotkanie będzie bardzo długie – co nigdy i nigdzie nie było planowane, a w warunkach konferencji CPAC nie miało prawa się zdarzyć. Co najważniejsze jednak i co jest niespotykane w takiej formie, przekazywała ona przez kilkadziesiąt minut obraz prezydenta oczekującego na Trumpa” – brzmi fragment tekstu.

TV Republika pokazała, jak Andrzej Duda czekał na Donalda Trumpa. „Chcieli odzyskać pieniądze”

Karnowski dodał, że „w politycznych kuluarach mówi się, że był to sygnał z telefonu postawionego niejawnie przez przedstawiciela Republiki, a Duda miał nie wiedzieć, że jest pokazywany na żywo”. Naczelny wPolsce24 kontynuował, że „prawdopodobnie chodziło o próbę odzyskania zainwestowanych pieniędzy”. Obecność z własnym stoiskiem na CPAC miała kosztować powyżej 100 tys. dol., a tego trzeba było doliczyć koszty pobytu nawet 10 osób, co daje kolejne kilkanaście tys. dol.

„Chodziło o podkręcanie tematu, by nakręcić oglądalność, skoro już wydali takie sumy” – powiedziała Karnowskiemu osoba, która miała znać kulisy sprawy. Publicysta wspomniał też o głosach o uruchomieniu „partii Republika”. Karnowski w odpowiedzi na tezę postawioną w tytule dodał na końcu artykułu, że „nie ma wątpliwości, że to było uderzenie”.

TV Republika pod ostrzałem za potraktowanie Dudy. „Ktoś wykopał te doły licząc, że tam wpadnie”

Naczelny wPolsce24 skomentował też sprawę na łamach swojej stacji. – Ktoś wykopał te dwa doły licząc, że prezydent Duda tam wpadnie – mówił Karnowski. – Ja długo się zastanawiałem czy to pisać, tu nie chodzi o żadne zaczepki, ale sprawa się na tyle rozlała, jest na tyle poważna, że uważam, że mamy prawo, jako opinia publiczna się dowiedzieć jak było. Czy ktoś wymyślił, że spotkanie ma trwać ponad godzinę i dlaczego to dał? Znaczy, chce źródło tej informacji – dodał potem publicysta.

– Ja się nauczyłem jednego, że w takich sytuacjach należy bić na alarm i domagać się wyjaśnień, bo jak się to odpuści, to zdarzy się za chwilę coś straszniejszego – przekonywał Karnowski. Naczelny wPolsce24 opublikował również pytania, które wysłał do Kancelarii Prezydenta. Chodzi m.in. o świadomość, że Duda był nagrywany, o wyrażenie zgody na pokazanie kulis spotkania i ocenę tego zdarzenia przez KPRP.

Czytaj też:

Kulisy spotkania Dudy z Trumpem. „Nie chciał lecieć”Czytaj też:

Radość z niedoli Dudy? „Zapasy w kisielu, a potem zdziwienie, że mało kto nas traktuje poważnie”