Donald Tusk z jasnym apelem do nielegalnych migrantów. Przypomniał szokujące nagranie

„Przejścia nie ma, granica jest szczelna” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Premier do wpisu dołączył nagranie, na którym widać nielegalnych migrantów usiłujących przekroczyć granicę polsko-białoruską przez zaporę techniczną. – Rozpoczynamy niedługo kampanię informacyjną w siedmiu państwach, skąd pochodzi największa liczba migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć polską granicę – powiedział premier.

– Nasz przekaz będzie prosty: polska granica jest szczelna. Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie Łukaszence, nie wierzcie Putinowi. Okłamują was wtedy kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy. To jest nieprawda. Nie złożycie już tutaj wniosku o azyl, a przede wszystkim nie przekroczycie już nielegalnie polskiej granicy. Tysiące żołnierzy, strażników granicznych i policjantów, kamery i drony pilnują przez 24 godziny na dobę każdego jej metra. Zresztą, zobaczcie sami – podsumował Tusk.

twitter

Donald Tusk do migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć polską granicę. „Zobaczcie sami”

Na koniec filmiku widzowie mogli zobaczyć dalszą część interwencji funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego, która miała miejsce 21 marca w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki SG w Czeremsze. W całym marcu 2025 r. odnotowano ponad 2,8 tys. prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju. Według najnowszych raportów w czwartek 3 kwietnia granicę polsko-białoruską usiłowało przekroczyć wbrew przepisom ponad 120 osób.

Do zdarzeń doszło w rejonach ochranianych przez placówki Straży Granicznej w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Narewce, Michałowie, Płaskiej i Czeremsze. Cudzoziemcy forsowali graniczne rzeki Wołkuszankę i Istoczankę oraz niszczyli barierę w celu przedostania się nielegalnie do Polski. Obcokrajowcy znajdujący się po stronie białoruskiej w trakcie przekraczania granicy kilkukrotnie rzucali kamieniami w polskie patrole.

Czytaj też:

Incydenty na granicy z Białorusią. Nowy raport ujawnia trendCzytaj też:

Przesmyk suwalski na celowniku Rosjan? Ekspert nie ma wątpliwości