Sprawa ks. Jerzego Popiełuszki nabiera tempa. Przesłuchanie jeszcze w tym miesiącu

Między 1981 a 1984 rokiem Adam P. był zastępcą dyrektora zajmującego się walką z Kościołem katolickim Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Sąd chce przesłuchać 87-latka ws. prowokacji dot. księdza Popiełuszki

Próby przesłuchania Adama P. toczą się od października ubiegłego roku. Wtedy jednak mężczyzna dopiero co opuścił szpital i tym tłumaczył swoją nieobecność. Zdrowie jako przeszkoda do przesłuchania wskazywana była także przy kolejnych próbach, przez co prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Barbara Śledź zawnioskowała o przesłuchanie mężczyzny w miejscu jego zamieszkania.

Ostatecznie przesłuchanie odbyć ma się 24 kwietnia, a jeśli to się nie uda, to przeniesione zostanie na czerwiec. Do końca kwietnia do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa trafić ma także opinia biegłych lekarzy na temat stanu zdrowia mężczyzny sporządzona w innej sprawie. Ta dotyczy wydania 13 grudnia 1981 roku wobec kilkunastu działaczy Solidarności decyzji o ich internowaniu.

Adam P. był jednym ze skazanych w tzw. procesie toruńskim

Proces byłych funkcjonariuszy SB dotyczący podrzucenia w 1983 roku do mieszkania księdza Jerzego Popiełuszki przy ulicy Chłodnej w Warszawie kompromitujących materiałów rozpoczął się na początku października i toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Oskarżonymi są Grzegorz P. i Paweł N. W sprawie oskarżony był także Waldemar O., jednak zmarł on w 2023 roku.

Wszyscy trzej mężczyźni w związku ze śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki skazani byli już w latach 80. w tzw. procesie toruńskim. Czwartą osobą, która była wraz z nimi skazana, był właśnie Adam P., który ma zostać przesłuchany w kwietniu. Usłyszał on wówczas wyrok 25 lat pozbawienia wolności, jednak po amnestiach opuścił zakład karny jeszcze w latach 90.

