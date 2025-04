„Mazurek Dąbrowskiego” odejdzie w zapomnienie? Kandydat na prezydenta chce zmiany

„Mazurek Dąbrowskiego” zna każdy Polak. Śpiewają go już dzieci w przedszkolu. Towarzyszy on przy każdej ważnej uroczystości państwowej, czy nawet przy imprezie sportowej. – Jak ostatnio widziałem Kosiniaka, który śpiewał w kontenerach w przedszkolu hymn, to już upadło to najniżej jak mogło – ocenił w rozmowie z „Faktem” Artur Bartoszewicz, niezależny kandydat w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Kandydat odniósł się do wydarzeń, który miały miejsce w lutym podczas otwarcia kontenerowego przedszkola w Stroniu Śląskim. Wówczas przedszkolaki odśpiewały hymn na korytarzu, a wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z minister Marcinem Kierwińskim stali w głównej sali.

Chce zostać prezydentem. Proponuje zmiany hymnu i godła Polski

Bartoszewicz ma na to swój pomysł. – Uważam, że w najbardziej doniosłych momentach Polacy śpiewają "Rotę". Razem ze zmianą hymnu prezydent, głowa państwa Artur Bartoszewicz zaproponuje zasady związane ze śpiewaniem hymnu. To będzie ustawa – powiedział tabloidowi.

Zdaniem kandydata „Roty” nie da się zaśpiewać. – Jeżeli ktoś, jakiś głupi minister będzie w kontenerach wykrzykiwał „Rotę”, Polacy nie pozwolą na to. On nie będzie miał nawet odwagi – ocenił Bartoszewicz.

Nie tylko hymn. Do zmiany także godło

Zmiana hymnu to niejedyny pomysł Bartoszewicza dotyczący symboli narodowych. Poza nią kandydat proponuje także „odnowienie” godła Polski. Chciałby, aby powrócono do wzoru używanego między 1919 a 1927 rokiem, czyli do orła z zamkniętą koroną zwieńczoną krzyżem.

„Fakt” zauważył, że takie plany wybrzmiewają nie tylko w słowach Bartoszewicza, ale i w jego programie wyborczym. Tam kandydat proponuje, aby każda młoda Polka i każdy młody Polak od 3. do 18. roku życia – na wzór Stanów Zjednoczonych – codziennie o godz. 8 rano składał „przyrzeczenie wierności RP na flagę i godło polskie”, oraz żeby „przed rozpoczęciem zajęć w szkołach był odśpiewany hymn RP”.

