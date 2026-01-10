Takie będą ferie zimowe w Polsce. Meteorolodzy odsłaniają karty

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej 19 stycznia rozpocznie się pierwsza tura ferii zimowych. Odpoczynek od nauki, który potrwa do 1 lutego, będą mieli uczniowie z województw: podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Meteorolodzy przygotowali pierwsze prognozy pogody na drugą połowę stycznia.

Pogoda na styczeń 2026. Czeka nas ocieplenie

Początek stycznia w całej Polsce jest wyjątkowo mroźny i śnieżny. Weekend 10-11 stycznia przyniósł kilkunastostopniowe mrozy, a w nocy lokalnie temperatura spadła poniżej granicy -20 stopni. Miejscami na północy kraju może spaść łącznie nawet 80 cm śniegu

Najnowsze modele coraz wyraźniej wskazują na nadchodzące ocieplenie. Już w połowie przyszłego tygodnia na termometrach mogą pojawić się dodatnie wartości temperatury, a śnieg w wielu regionach zostanie zastąpiony deszczem.

Jednak zanim to nastąpi, Polskę czekają jeszcze 3–4 dni prawdziwej zimy. Szczególnie dotkliwy mróz utrzyma się na wschodzie kraju – nocami temperatura może spadać lokalnie poniżej -21 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -25 kresek.

Pomimo ocieplenia, w części kraju mróz wciąż da o sobie znać. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie nocami wciąż możliwe są spadki poniżej -20 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach temperatura w dzień wahać się będzie od -10 do -3 stopni. Jednocześnie zbliżający się front ciepłego powietrza z Atlantyku może powodować opady marznące i mieszane – śnieg z deszczem.

Prognoza pogody na ferie zimowe 2026

Choć ocieplenie może potrwać kilka dni, nie oznacza końca zimy. W drugiej połowie stycznia 2026 roku czeka nas mieszanka pogodowa – temperatury pójdą w górę, pojawią się okresowe odwilże i topniejący śnieg, a do tego powieje silny wiatr.

Zima jednak nie odpuści całkowicie – od czasu do czasu na obszary Polski będą napływać chłodne masy powietrza z północy i wschodu. Dni z lekkim mrozem i opadami śniegu będą przeplatać się z cieplejszymi okresami odwilży.

