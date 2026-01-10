Silne śnieżyce i trzaskający mróz uderzą w Polskę. Zadziała „efekt morza”

Najbliższe dni mogą przynieść jedne z najbardziej wymagających warunków pogodowych tej zimy. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu – lokalnie bowiem może spaść do 80 centymetrów białego puchu, a to może spowodować realne zagrożenie dla zdrowia i paraliż komunikacyjny.

Tak groźna pogoda spowodowana jest przez specyficzne układy baryczne, pod wpływem których znajdzie się nasz kraj.

Śnieżyce na północy kraju. Zadziała „efekt morza”

Najtrudniejsze warunki pogodowe prognozowane są dla północnej Polski. IMGW wskazuje, że od weekendu do poniedziałku mogą tam utrzymywać się niemal nieprzerwane opady śniegu.

Kluczową rolę odegra tak zwany efekt morza, czyli zjawisko sprzyjające powstawaniu silnych, wąskich i niemal stacjonarnych pasm opadów. W praktyce oznacza to, że śnieg może padać przez wiele godzin nad tym samym obszarem.

„Modele numeryczne pokazują, że te same obszary mogą być zasypywane przez wiele godzin. Przy takim układzie mas powietrza opady mogą koncentrować się nad jednym regionem, powodując bardzo szybki przyrost pokrywy śnieżnej” – podkreślają eksperci z IMGW.

Nawet 80 centymetrów śniegu. IMGW ostrzega

Synoptycy zwracają uwagę na duże zróżnicowanie prognoz w zależności od regionu. Na północy kraju najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada przyrost pokrywy śnieżnej rzędu 50-60 centymetrów. W wariancie skrajnym lokalnie może spaść nawet do 80 centymetrów śniegu.

Na południu i południowym wschodzie kraju sytuacja ma być nieco spokojniejsza, choć nadal bardzo trudna. Prognozy wskazują tam na 30-40 centymetrów świeżego śniegu, zwłaszcza na terenach podgórskich.

Silny mróz i realne zagrożenie dla zdrowia

Opadom śniegu towarzyszyć będą bardzo niskie temperatury. W nocy termometry pokażą od -15 do -20 stopni Celsjusza, a przy rozpogodzeniach możliwe są jeszcze niższe wartości. Gruba warstwa śniegu dodatkowo spotęguje efekt wychłodzenia.

Takie warunki mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów oraz osób przewlekle chorych. IMGW oraz służby apelują o ograniczenie podróży i regularne śledzenie komunikatów pogodowych.

Czytaj też:

W Polsce szykuje się pogodowa anomalia. Ten miesiąc zaskoczyCzytaj też:

151 minut opóźnienia. Pociąg Intercity utknął przez usterkę