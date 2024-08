Kubiak i Jelonek o ślubie: Bycie patriotą przejawia się tym, że chcemy to zrobić w Polsce

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Ciągle wierzycie w to, że wasz związek uda się w Polsce sformalizować?

Jacek Jelonek: Wierzymy bardzo gorąco, cały czas. Byliśmy na Campusie Polska Przyszłości i też padło bardzo dużo pytań, czy wierzymy, że coś się zmieni. Jestem optymistą i wydaje mi się, że Oli też. Wierzymy, że to jednak dojdzie (do skutku – red.), ale nie wszystko da się zrobić na raz.

Była też rozmowa o tym, czy to jest tak, że powinniśmy walczyć o to. Odpowiedziałem, że walczymy i chcemy żeby była równość małżeńska… Ale naszym zdaniem to jest moment pierwszego kroku, czekamy na związki partnerskie i mam nadzieję, że jak już ludzie się oswoją z tym, zobaczą, że przez związki partnerskie tak naprawdę świat się nie zawalił, to pójdzie krok dalej.

Ale będziecie czekać, aż to się stanie? Serio?

Jacek: Będziemy. Mamy trochę znajomych, którzy siedzą w polityce i podpytujemy, jak sytuacja wygląda. Doszły nas słuchy, że projekt niby jest już przygotowany i nawet podobno jest „dogadany” z PSL-em.

Natomiast czy to jest prawda?

Czytałam o czwartym kwartale 2024 roku, jeśli mówimy o projekcie ministry Kotuli.

Jacek: Ale zostaje jeszcze podpis prezydenta, który podpisuje różne rzeczy, ale nie to, co powinien.