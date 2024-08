Komu ufają Polacy? Zwycięzca sondażu zostawił konkurencję daleko w tyle

Najnowszy sondaż zaufania do polityków przeprowadzony przez IBRiS dla Onetu przynosi dobre wieści Rafałowi Trzaskowskiemu. Z badania wynika, że prezydent Warszawy jest niekwestionowanym liderem – ufa mu 44,3 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego badania o 1,3 pkt proc. Na kolejnym miejscu uplasował się Donald Tusk. Zaufanie do premiera zadeklarowało 42 proc. badanych, a więc o 0,9 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Podium zamyka Andrzej Duda z wynikiem 41 proc. a więc o 0,7 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.

Czwarte miejsce, a więc tuż z podium, zajął Szymon Hołownia. Tym samym marszałek Sejmu odnotował spory spadek, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu był niekwestionowanym liderem rankingu zaufania. Teraz odnotował wynik 37,9 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.). Na kolejnej pozycji uplasował się Włodzimierz Czarzasty, który cieszy się zaufaniem 32,4 proc. respondentów (spadek o 0,2 pkt proc.). Dopiero na szóstym miejscu pojawił się polityk Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki może się pochwalić zaufaniem 32,2 proc. badanych (spadek o 1,4 pkt proc.). Pierwszy raz w zestawieniu ujęty został Zbigniew Bogucki. Posłowi PiS z zachodniopomorskiego ufa 16 proc. ankietowanych.

W sondażu zbadano także, który z polityków wzbudza największą nieufność wśród wyborców. W tym zestawieniu liderem jest Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 71,7 proc. badanych. Brak zaufania do Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 65 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu uplasował się Mateusz Morawiecki z wynikiem 63 proc.

Czytaj też:

Donald Tusk reaguje na kontrowersje wokół Campusu Polska. Cytuje prześmiewczą piosenkęCzytaj też:

Woś przerwał konferencję. Zirytował go dziennikarz TVN