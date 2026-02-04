Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki zaskoczą nawet polityków

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” sprawdzono, jak obecnie kształtuje się poparcie dla poszczególnych ugrupowań.

Nowy sondaż. KO powiększa przewagę nad PiS

Z badania wynika, że liderem zestawienia pozostaje Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chciałoby zagłosować 31,4 proc. ankietowanych, a więc o 1 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Dystans między KO i PiS jest coraz większy. Formacja Jarosława Kaczyńskiego cieszy się aktualnie poparciem 23,3 proc. respondentów, co oznacza spadek o 3,8 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Podium zamyka Konfederacja, która również zaliczyła spadek poparcia z 16,1 proc. do 12,6 proc. Powody do zadowolenia może mieć natomiast druga Konfederacja, a konkretnie Konfederacja Korony Polskiej. Oddanie głosu na partię Grzegorza Brauna zadeklarowało 9 proc. badanych, a więc o 4,1 pkt proc. więcej niż w listopadowym sondażu.

Lewica i PSL zyskują. Kto wypada z Sejmu?

Również partnerzy koalicyjni Donalda Tuska zanotowali nieco lepsze rezultaty. Poparcie dla Lewicy wzrosło z 7,2 do 8,1 proc. Największą poprawę osiągnęło jednak PSL, które w poprzednich sondażach często nie przekraczało progu wyborczego. W najnowszym badaniu Ludowcy uzyskaliby już 5,4 proc. głosów.

Poselskie mandaty nie trafiłyby natomiast do polityków Polski 2050 (1,7 proc. głosów) oraz partii Razem (3,6 proc. głosów). 4,9 proc. respondentów nie wie, na kogo chciałoby oddać swój głos.

Sondaż. Tak wyglądałby podział mandatów w Sejmie

Tym samym aktualne łączne poparcie dla koalicji rządzącej (bez Polski 2050, która jest pod progiem wyborczym) wynosi 44,9 proc. Dokładnie tyle samo osób chciałoby zagłosować na PiS i obie Konfederacje.

Przekładając te wyniki na mandaty, KO miałaby w Sejmie 183 reprezentantów, PiS 131, Konfederacja 61, partia Grzegorza Brauna 38, Lewica 32 a PSL 15.

