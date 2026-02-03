Komu Polacy ufają najbardziej? Lider zostawił konkurencję daleko w tyle

Jaki stosunek mieszkańcy nadwiślańskiej krainy mają do prezydenta, ministra obrony narodowej, szefa resortu spraw zagranicznych, włodarza Warszawy, premiera czy wicemarszałków Sejmu? Przedstawiciele Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowali nowy ranking zaufania do polityków, który dostarczył odpowiedzi na te pytania.

Wyniki styczniowego sondażu postanowiliśmy porównać z tymi, które ujawnione zostały pod koniec listopada 2025 roku.

Ranking zaufania. Lider zestawienia pozostawił konkurencję daleko w tyle

Jak sytuacja wyglądała ponad dwa miesiące temu? Na pierwszym miejscu zestawienia znajdował się wówczas Karol Nawrocki. Drugie miejsce zajmowali natomiast trzej politycy: Radosław Sikorski, Władysław Kosiniak-Kamysz i Rafał Trzaskowski. Jeśli chodzi o trzecie, plasowali się na nim jednocześnie: Donald Tusk i Krzysztof Bosak.

A kto znalazł się na szczycie rankingu w styczniu 2026 r? Ponownie 1. miejsce należy do byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (52 procent). Jeśli chodzi o 2. pozycję, to zajmuje je szef Polskiego Stronnictwa Ludowego (46 proc.). Na ostatnim – czyli 3. – miejscu podium jest zaś wicepremier i szef MSZ (45 proc.).

Niegdyś „okupował” 1 miejsce. Szymon Hołownia znowu znalazł się na tyłach w rankingu zaufania

Na kolejnej pozycji plasuje się prezydent Warszawy (42 proc.). Tuż za nim, na następnym w kolejności miejscu, mamy przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej (41 proc.).

Trzy punkty procentowe niżej jest zaś lider Konfederacji Wolność i Niepodległość. Prezesowi Ruchu Narodowego ufa duże grono Polaków (38 proc.). Co ciekawe, niemal tyle samo respondentów wskazało na byłego przewodniczącego partii Polska 2050 – Szymona Hołownię (37 proc.). To zaskoczenie, bo po tym, jak polityk objął funkcję marszałka izby niższej, przez długi czas zajmował 1. miejsce w rankingu zaufania.

twitterCzytaj też:

To dlatego Nawrocki odmówił awansów w służbach. Znamy powodyCzytaj też:

Sikorski zabrał głos ws. Trumpa. Jedno zdanie wywołało śmiech na sali