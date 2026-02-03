To dlatego Nawrocki odmówił awansów w służbach. Znamy powody

15 stycznia Karol Nawrocki spotkał się z Tomaszem Siemoniakiem, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz przedstawicielami polskich służb. Jednymi z głównych tematów rozmów były m.in. spór o nadzór nad służbami oraz zablokowanie przez głowę państwa nominacji na pierwszy stopień – podporucznika – 136 funkcjonariuszy SKW i ABW.

Nawrocki odmówił awansów w służbach. Nowe ustalenia

„Gazeta Wyborcza” dowiedziała się, jakich informacji zażądał Karol Nawrocki przed podjęciem decyzji w tej sprawie.

Kancelaria Prezydenta domagała się, żeby wnioski zostały rozszerzone o szczegółowe informacje: termin i czas szkolenia, dotychczasowy przebieg służby, nazwy jednostek, w których odbywała się służba, oraz działania, które poszczególni kandydaci prowadzili w ramach swojej pracy.

Według dziennikarzy prezydent oraz jego otoczenie chcieli się dowiedzieć, czy wśród osób, które miałyby zostać awansowane nie ma tych, które „torturowały ks. Michała Olszewskiego” (duchowny jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowości dotyczące wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości dla Fundacji Profeto – red.).

W odpowiedzi Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych powiedział, że nie było żadnego torturowania, co potwierdził sąd, a funkcjonariusze nie mogą uzależniać wykonywania rozkazów od tego, kogo mają zatrzymać.

Prezydent wstrzymał awanse 136 funkcjonariuszy. Kulisy sporu

Ponadto, prezydenccy urzędnicy chcieli sprawdzić, czy wśród kandydatów do odznaczeń nie ma tych, którzy „w trakcie kampanii wyborczej angażowali się w działania skierowane przeciwko Karolowi Nawrockiemu”.

Główną rolę przy weryfikacji wniosków ma odgrywać płk Krzysztof Wacławek, który w czasach rządów PiS w latach 2020-2023 był szefem ABW, a następnie pełnił rolę doradcy Andrzeja Dudy.

Pod koniec stycznia wnioski w sprawie awansów – tym razem w wersji rozszerzonej – ponownie trafiły na biurko Karola Nawrockiego. W dokumentach pojawiły się informacje dotyczące m.in. długości szkolenia czy jednostek, w których kształcili się funkcjonariusze. Na razie nie wiadomo, jaką decyzję podejmie prezydent.

