Nawrocki ogłasza pierwsze ułaskawienia. Znamy szczegóły

Karol Nawrocki zdecydował się skorzystać z prawa łaski. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że ułaskawione zostały trzy osoby. Ich nazwiska nie zostały podane do publicznej wiadomości. Kancelaria Prezydenta wyjaśniła jedynie, że polityk przy podejmowaniu decyzji kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski.

Jednocześnie Karol Nawrocki odrzucił wnioski o zastosowanie prawa łaski wobec pięciu osób. Z informacji Rafała Leśkiewicza wynika, że prezydent złożył swój podpis pod czterema postanowieniami, w których zażądał od prokuratura generalnego Waldemara Żurka przedstawienia szczegółowych akt. Powołał się przy tym na przepis mówiący o tym, że Prokurator Generalny przedstawia głowie państwa akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy prezydent tak zadecyduje.