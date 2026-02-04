Nawrocki ogłosił pierwsze ułaskawienia. Na jaw wyszły nowe fakty

2 lutego Karol Nawrocki zdecydował się po raz pierwszy w tej kadencji skorzystać z prawa łaski. Prezydent ułaskawił trzy osoby.

Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Znamy szczegóły

Jak dowiadujemy się z informacji udostępnionej przez Kancelarię Prezydenta, w przypadku pierwszej ułaskawionej osoby chodzi o „nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób”.

Druga osoba, którą ułaskawił Karol Nawrocki, dopuściła się „oszustwa oraz wyrządzenia dużej szkody w obrocie gospodarczym”. Trzecia ułaskawiona osoba została skazana za „kierowanie gróźb karalnych”.

Nazwiska osób, wobec których prezydent zastosował prawo łaski, nie zostały podane do publicznej wiadomości. W tym ostatnim przypadku pojawiły się spekulacje, że może chodzić o 67-letnią Izabelę M., którą skazano za groźby wobec Jurka Owsiaka lub 70-letniego Adama Borowskiego, który oskarżył Romana Giertycha o współpracę z przestępcami, za co sąd skazał go na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. W obronie mężczyzny stanęło 25 opozycjonistów z czasów PRL, którzy wystosowali w tej sprawie list do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Takie domysły pojawiły się w związku z uzasadnieniem opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta, z którego dowiadujemy się m.in. że „prezydent zdecydował się na zastosowanie prawa łaski ze względu na bardzo trudną sytuację zdrowotną i zaawansowany wiek osoby skazanej”.

Nawrocki nie ułaskawił Izabeli M. i Adama Borowskiego

Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika jednak, że osoby te na pewno nie zostały ułaskawione. Powód? Prezydent miał wcześniej poprosić prokuratora generalnego o opinię, a takie wnioski w przypadku Izabeli M. oraz Adama Borowskiego nie zostały skierowane. – W przypadku sprawy pani Izabeli M. wyrok zapadł zaledwie kilka dni temu i jest nieprawomocny. W przypadku pana Borowskiego nie opiniowaliśmy wniosku dotyczącego tej osoby – wyjaśniła Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, nieprawomocny wyrok skazujący nie podlega prawu łaski. Co więcej, w uzasadnieniu udostępnionym przez KPRP pojawia się zdanie o „odległym terminie popełnienia czynu”, co z góry wyklucza Izabelę M. oraz Adama Borowskiego.

