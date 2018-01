Tomasz Mackiewicz - od nałogu do himalaizmu. Kim jest Polak, który utknął na Nanga Parbat?

Himalaista Tomasz Mackiewicz oraz towarzysząca mu Elisabeth Revol walczą o życie na Nanga Parbat. Utknęli na wysokości ok. 7400 metrów pod kopułą szczytową. Są wycieńczeni i, według napływających na bieżąco informacji, nie mogą kontynuować zejścia. Przygotowywana jest akcja ratunkowa, w którą zaangażowali się członkowie polskiej wyprawy na K2, po himalaistów mają zostać wysłane dwa śmigłowce, jednak, według zapowiedzi pakistańskich ratowników, może się to stać dopiero w sobotę rano.

TVN przypomina archiwalny materiał z Tomaszem Mackiewiczem. W „Dzień Dobry TVN” himalaista opowiedział o swoim podejściu do gór, poświęceniu dla nich i nałogu narkotykowym, z którego udało mu się wyjść. Dlaczego niechętnie korzystał z pomocy sponsorów? – Sukcesu można doświadczać wielokrotnie w trakcie podejścia na górę. Dlaczego wspinam się bez naszywek, sponsorów, i tak dalej? Nigdy nie miałem takiego pomysłu, by korzystać ze sponsorów i firm, które potem czegoś oczekują – mówił himalaista, wspominając swoje wcześniejsze wyprawy. – Nie podoba mi się generalnie to, że góry stają się przestrzenią dla biznesu. Pieniądze, biznes jest wszędzie, mamy mnóstwo miejsca tutaj na nizinach. Góry powinny być dla wszystkich – tłumaczył.