NA ŻYWO: Akcja ratunkowa w Himalajach. Dramat Mackiewicza i Revol na Nanga Parbat

Mackiewicz i Revol na Nanga Parbat. Akcja ratownicza 09:50 Helikoptery z polskimi himalaistami na pokładzie ruszyły z bazy pod K2, by dotrzeć do Nanga Parbat.



https://twitter.com/michalleksinski/status/957174935327297536 09:36 - To niebezpieczna wyprawa dla ekipy ratunkowej, ale nie ma innego wyjścia. Prawdopodobnie trzeba się wspinać tą drogą i szukać naszych przyjaciół - mówi Wielicki w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem. 09:17 Pakistan Mountain News informuje, że gotowi są lokalni wspinacze, którzy mają towarzyszyć polskim alpinistom. Pogoda w okolicy Nanga Parbat się poprawiła, ale w niedzielę spodziewane są zamiecie, co może uniemożliwić wspinaczkę. 09:00 Rzecznik polskiej zimowej wyprawy na K2 Michał Leksiński potwierdza doniesienia - helikoptery ruszyły po zespół ratowniczy.



https://twitter.com/michalleksinski/status/957161457967345664 08:55 Szef pakistańskiej agencji Jasmin Tours Asghar Ali Porik przekazał, że śmigłowce ruszyły do bazy pod K2. 08:50 https://twitter.com/m_rodak/status/957157254469386241 08:40 Krzysztof Wielicki potwierdza, że ekipa ratownicza nie ma informacji o stanie Mackiewicza. Polski himalaista znajduje się w na wysokość 7250 m, do którego został sprowadzony przez Francuzkę. 08:26 - Szanse na dotarcie do Tomka są niemal zerowe. Być może uda nam się dojść do Eli, o ile ona zacznie schodzić w dół - mówi na antenie TVN24 Adam Bielecki. 08:10 https://twitter.com/russianclimb/status/957120131074805760 08:00 Za godzinę zapadnie decyzja o wylocie na Nanga Parbat - mówi Krzysztof Wielicki. Czekamy aż pogoda się ustabilizuje 07:50 Francuzka Elizabeth Revol żyje, ale ma odmrożenia. Kontaktowała się z mężem, jest widoczna przez lornetkę - podaje Pakistan Mountain News. 07:40 – Można powiedzieć, ze akcja ratownicza jest zamrożona. Wszystko zależy od warunków pogodowych, od pilotów – na razie nie udaje im się przylecieć po nas – mówi w rozmowie z TVN24 Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy na K2,

Około godz. 4 czasu polskiego miała rozpocząć się akcja ratunkowa z udziałem dwóch helikopterów, w której mieli uczestniczyć co najmniej czterej polscy himalaiści: Adam Bielecki, Piotr Tomala, Jarek Botor i Marek Chmielarski. Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy na K2, poinformował jednak w rozmowie z TVN24, że na razie rozpoczęcie działań było niemożliwe. – Można powiedzieć, ze akcja ratownicza jest zamrożona. Wszystko zależy od warunków pogodowych, od pilotów – na razie nie udaje im się przylecieć po nas – przekazał Wielicki, który podkreślił, że zespół jest spakowany i czeka na transport.

Kierownik wyprawy na K2 podkreślił w rozmowie z TVN24, że himalaiści dysponują „bardzo dziwnymi i skąpymi informacjami na temat możliwości wylotu”. – Ciągle jest komunikat, że jest niski pułap chmur i piloci nie mogą wylecieć. Może koło południa to się zmieni. My jesteśmy gotowi, ale są warunki pogodowe, których się nie da przeskoczyć – wskazał. Wylot ostatecznie nastąpił około po godzinie 9.

Nieudany atak na szczyt

Przypomnijmy, że Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol po nieudanej próbie ataku na szczyt Nanga Parbat (8126 metrów n.p.m) podjęli decyzję o próbie zejścia do bazy. Stan zdrowia Mackiewicza nie pozwalał jednak na kontynuowanie wędrówki – Polak boryka się ze ślepotą śnieżną i chorobą wysokościową. Francuzka podjęła decyzję o samodzielnym kontynuowaniu zejścia i według danych z GPS znajduje się na wysokości około 6700 metrów. Mackiewicz pozostał na pułapie około 7280 metrów.

Portal Pakistan Mountain News poinformował, że Elisabeth Revol była widziana przez lornetkę. Francuzka miała też kontakt z mężem, któremu przekazała, że poważnie odmroziła palce w lewej stopie.