Znany poseł PSL w poważnych opałach. Komisja poparła uchylenie immunitetu

Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski wkrótce może stracić immunitet poselski. Sejmowa komisja regulaminowa właśnie poparła wniosek w tej kwestii. „Za” głosowało 14 posłów, a żaden nie był przeciwko. Teraz sprawa trafi do Sejmu, który podejmie ostateczną decyzję.

Co z immunitetem Bartoszewskiego? Komisja zdecydowała

Prokuratura wniosek o uchylenie immunitetu posła PSL skierowała do Sejmu w lipcu tego roku. Przypomnijmy, że śledczy łączą z tym politykiem przywłaszczenie powierzonych mu znacznych środków pieniężnych oraz nabytych za nie lokali mieszkalnych. Wiceministrowi przypisuje się też działania, mające na celu udaremnienie wykonania spodziewanego orzeczenia sądu poprzez zbycie i darowiznę składników majątku.

Reporter RMF FM obserwował posiedzenie komisji i zwrócił uwagę na zachowanie posła Bartoszewskiego. Próbował on przekonać komisje do odroczenia decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Przywoływał niedawno ujawnione dowody i twierdził, że jego pełnomocnik przekazał odpowiednie dokumenty prokuraturze.

Immunitet Bartoszewskiego. Poseł nie zdołał odroczyć decyzji

– Nie były one przedmiotem analizy w chwili sporządzania wniosku skierowanego do Sejmu, a więc nie mogły zostać uwzględnione przy formułowaniu ustaleń przedstawionych komisji – podkreślał Władysław Teofil Bartoszewski. Prokurator obecny na sali odpowiedział jednak, że takich dokumentów nie dostał do tej pory. Pełnomocnik Bartoszewskiego przyznał wówczas, że dokumenty wysłał dopiero dzisiaj, we wtorek 6 października. Po tej informacji posłowie nie mieli już problemu z podjęciem decyzji.

Władysław Teofil Bartoszewski to nie tylko poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. To również nauczyciel akademicki i pracownik naukowy, posiadający stopień doktora. Jest również synem Władysława Bartoszewskiego, zmarłego w 2015 roku polityka, działacza Polskiego Państwa Podziemnego, ocalałego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

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