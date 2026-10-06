Pogoda we Wszystkich Świętych może zaskoczyć. Meteorolodzy ujawniają

Na początku października wciąż utrzymują się w Polsce wysokie temperatury. Pogodowy zwrot jest prognozowany już na najbliższy piątek.

Pogodowy zwrot w Polsce. Wtedy temperatura znacznie się obniży

„W całym kraju zachmurzenie duże oraz przelotne opady deszczu. Tym razem najwięcej opadów wystąpi na wschodzie Polski. Zrobi się też znacznie chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 12°C do 14°C, a na obszarach podgórskich poniżej 10°C. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich” – czytamy w prognozie opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W weekend temperatura maksymalna będzie kształtować się na poziomie od 13 do 15°C. Zachmurzenie będzie duże, z możliwymi większymi przejaśnieniami, a w całym kraju będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Meteorolodzy ujawniają

Ale niektórzy sięgają już dużo dalej i zastanawiają się, jaka pogoda będzie 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych. IMGW już jakiś czas temu opublikowało prognozę eksperymentalną. Wynika z niej, że listopad 2026 r. to miesiąc, w którym „na terenie całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991–2020”. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

Teraz pojawiły się bardziej szczegółowe wyliczenia, chociaż trzeba mieć świadomość, że długoterminowa prognoza pogody zawsze jest obarczona dużym ryzykiem błędu. W tygodniu 26 października-1 listopada należy spodziewać się średniej temperatury od 9-10°C na wschodzie Polski, przez 10-12°C w zachodniej i centralnej, aż do 10-11°C na północy i 10-12°C na południu. Nie można wykluczyć opadów.

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