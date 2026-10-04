10 tysięcy kroków to już przeszłość. Naukowcy doszli do nowych wniosków

Cel widoczny w wielu aplikacjach fitness nie powstał jako uniwersalna norma medyczna. Jego popularność wiąże się z japońskim krokomierzem „manpo-kei”, sprzedawanym w latach 60. XX wieku. Nazwa oznaczała „miernik 10 tys. kroków”. Dziś naukowcy wskazują, że korzyści z chodzenia pojawiają się także przy mniejszej aktywności. Przekroczenie okrągłej liczby na liczniku nie jest warunkiem dbania o zdrowie.

Już około 4 tys. kroków ma znaczenie. Co wykazały badania?

Metaanaliza z 2023 r., współtworzona przez badaczy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, objęła 17 badań i ponad 226 tys. uczestników. Wykazała związek między większą liczbą kroków a niższym ryzykiem zgonu. Korzystną zależność odnotowano już przy około 4 tys. kroków dziennie.

Z kolei przegląd opublikowany w 2025 r. w „The Lancet Public Health” wykazał, że 7 tys. kroków dziennie wiązało się z o 47 proc. niższym ryzykiem zgonu niż 2 tys. kroków. To porównanie grup uczestników, a nie obietnica takiego samego efektu dla każdej osoby.

Ile kroków po 60. roku życia? Naukowcy wskazują różnicę

Wiek może mieć znaczenie przy ustalaniu celu. Metaanaliza 15 badań, opublikowana w „The Lancet Public Health” w 2022 r., pokazała, że spadek ryzyka zgonu stopniowo się wypłaszczał przy różnych poziomach aktywności:

– poniżej 60 lat: przy około 8-10 tys. kroków dziennie;

– od 60. roku życia: przy około 6-8 tys. kroków dziennie.

Nie oznacza to, że mniej kroków nie daje korzyści albo że po osiągnięciu tego zakresu trzeba zakończyć spacer. To wyniki obserwacji dużych grup, które pomagają wyznaczać cele, ale nie zastępują uwzględnienia własnej kondycji.

Licznik kroków to nie wszystko. Co zaleca WHO?

WHO zaleca dorosłym 150–300 minut aktywności aerobowej o umiarkowanej intensywności tygodniowo lub 75–150 minut intensywnego wysiłku. Wskazuje też na ćwiczenia wzmacniające mięśnie co najmniej dwa dni w tygodniu. Nie wyznacza jednej dziennej normy kroków. Jeśli obecnie chodzisz niewiele, zacznij od krótszych spacerów i stopniowo zwiększaj aktywność. Dodatkowa przechadzka czy przerwa od siedzenia mogą być łatwiejszym początkiem niż próba osiągnięcia 10 tys. kroków od pierwszego dnia.

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