Dawid K. miał usłyszeć zarzuty. „Przeprowadzono czynności w prokuraturze”

Ciąg dalszy afery dot. nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Były koordynator SOR-u w WSM, który nie jest już radnym dzielnicy Ursus i członkiem Koalicji Obywatelskiej, miał usłyszeć zarzuty – przekazał dziennikarz Mariusz Gierszewski (Radio ZET).

To, że tak się stało, sugerować zdaje się też kolejna redakcja. „W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie we wtorek [6 października – red.] przeprowadzono czynności z Dawidem K”. – podał portal Wirtualna Polska.

Lek. Dawid K. odwiedził budynek prokuratury? Wiadomo, kiedy śledczy ujawnią szczegóły

Przypomnijmy – wokół osoby młodego lekarza zrobił się szum, gdy ujawniono jego oświadczenie majątkowe. Wynikało z niego, że w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 mln zł. Późniejsze ustalenia pokazały, że w samym WSM miał przepracować niemal 4 000 godz., czyli ok. 330 miesięcznie (11 g. dziennie) – co wywołało szok u części opinii publicznej.

Minister sprawiedliwości pytany był niedawno o to, kiedy K. zostanie przesłuchany. – Na Samodzielnym Oddziale Ratunkowym pracują setki osób, które trzeba przesłuchać. Zazwyczaj ta osoba, która jest podejrzewana, jest przesłuchiwana na samym końcu – padła odpowiedź ze strony Waldemara Żurka.

We wtorek (6 października) dziennikarz Zetki przekazał, że młody lekarz – przyszły anestezjolog – „miał usłyszał zarzuty”. „Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma ujawnić szczegóły jutro na konferencji prasowe” – podał w popołudniowym wpisie na platformie X Gierszewski.

Bedzie konferencja prasowa z udziałem śledczych

Śledczy opublikowali komunikat – wynika z niego, że briefing faktycznie odbędzie się wczesnym popołudniem w środę (7 października).

„Poświęcony będzie dotychczasowym ustaleniom Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym” – wskazali.

Rzecznik prokuratury potwierdził medialne doniesienia

Prok. Piotr Skiba – rzecznik PO w Warszawie – potwierdził, że K. „stawił się w prokuraturze”.

– Przeprowadzono z nim czynności – przekazał stacji Polsat News.

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