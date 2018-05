Ostre spięcie Szpilki z Binkowskim. Pięściarzy rozdzielała ochrona

Artur Binkowski nieoczekiwanie pojawił się 17 maja na konferencji prasowej zapowiadającej Narodową Galę Boksu. 42-latek nie był zaproszony na spotkanie z mediami. Pierwotnie pięściarz miał walczyć z Marcinem Najmanem podczas gali na PGE Narodowym, jednak ze względu na długą listę jego kontrowersyjnych zachowań został wycofany.

O krok od bójki

Kiedy wszedł na salę, gdzie odbywała się konferencja początkowo nic nie zapowiadało spornej sytuacji. Chciał się przywitać z innymi sportowcami, ale kiedy podszedł do Artura Szpilki, doszło do ostrej wymiany zdań. 29-latek wstał i mocno odepchnął Binkowskiego. Wtedy do akcji wkroczyła ochrona, która szybko rozdzieliła obu panów. Wszystko działo się pod okiem kamer.

Jak Szpilka skomentował incydent z konferencji prasowej? – Nie pozwolę sobie na takie zachowania i prowokacje. Będę taki jaki byłem, nie zważam na innych – powiedział. – Binkowskiemu potrzebna jest fachowa pomoc. Nie chcę mieć z tym człowiekiem nic wspólnego – dodał w rozmowie z TVP Sport. 29-letni pięściarz w ramach Narodowej Gali Boksu zmierzy się z Amerykaninem Dominickiem Guinnem.

