Teraz każdy może poczuć się jak Kamil Grosicki. Reprezentant Polski ambasadorem gry Turbo Soccer

Zastanawialiście się, co czuje piłkarz, kiedy przy wypełnionych kibicami trybunach wykonuje rzut karny albo wykańcza kluczową akcję? Najnowsza technologia pozwala nam poczuć te emocje na własnej skórze. 27 maja odbyła się premiera Turbo Soccer, gry mobilnej z Kamilem Grosickim w roli głównej. Reprezentant Polski jest ambasadorem aplikacji i wziął udział w konferencji promującej grę na smartfony oraz wersję Turbo Soccer VR, która ukaże się 5 czerwca. – Można poczuć się jak na żywo, na stadionie. To profesjonalnie zrobiona gra. Te trybuny, kibice… kiedyś inaczej to wyglądało – mówił o pierwszych wrażeniach na temat gry od DoDo4Story Games.

O co w tym chodzi?

W Turbo Soccer VR gracz wciela się w Kamila Grosickiego. Do zabawy niezbędne są specjalne gogle i bezprzewodowe kontrolery na ręce i stopy. Nasze gesty są przenoszone do wirtualnej rzeczywistości, przez co mamy wpływ na to, jak zachowuje się zawodnik. Twórcy podkreślają, że gracz ma do dyspozycji kilka trybów zabawy, a od jego refleksu i zręczności zależy, czy będzie zdobywał bramki i przechodził do kolejnych etapów. Co ciekawe, w grze można powtórzyć jedną z akcji, która miała miejsce w meczu Polska - Korea Południowa. Mowa oczywiście o sytuacji, w której Kamil Grosicki zdobył bramkę w 45. minucie spotkania. Zobaczcie, jak wygląda zwiastun Turbo Soccer VR.

– Turbo Soccer VR to gra przeznaczona dla dzieci, ale mogą w nią grać również dorośli, bo to fajna zabawa. No i nie jest łatwo – przyznał reprezentant Polski. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć, jak „Grosik” strzela karne w wirtualnej rzeczywistości. – Jedenastki okazały się sporym wyzwaniem. Na ten moment łatwiej gra mi się na prawdziwym boisku, ale będę trenował także na polu wirtualnym – dodał. Podczas konferencji Grosicki miał okazję sprawdzić, jak spisuje się promowana przez niego gra. Założył niezbędne gadżety i pokazał, w jaki sposób korzystać z różnych trybów rozgrywki.

Jak zagrać?

Turbo Soccer VR dostępna na gogle wirtualnej rzeczywistości HTC Vive, będzie dostępna od 5 czerwca. Od poniedziałku 28 maja, na urządzenia z systemem Android można jednak pobrać grę mobilną Turbo Soccer. W rozgrywce na smartfonach naszym zadaniem jest m.in. unikanie wślizgów i strzelanie na bramkę. Niedługo swoją wersję otrzymają posiadacze urządzeń z systemem iOS.

Reprezentacja na ostatniej prostej do mundialu

Turbo Soccer to przedsmak tego, co już niedługo, na prawdziwych boiskach przeżyją piłkarze. Reprezentacja Polski jest w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji. Biało-czerwoni zakończyli już zgrupowanie w Juracie, gdzie spędzili trochę czasu ze swoimi bliskimi. Spotkali się tam również z prezydentem Andrzejem Dudą.

Kolejna faza przygotowań do turnieju w Rosji to zgrupowanie w Arłamowie, które rozpoczęło się 28 maja. Ostateczną 23-osobową kadrę na mundial selekcjoner Adam Nawałka ogłosi 4 czerwca.

