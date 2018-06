VAR pomógł Szwedom. Wymęczone zwycięstwo z Koreą Południową

Szwedzi, którzy do zmagań na Mistrzostwach Świata wrócili po 12 latach nieobecności, trafili do grupy F. Awans do fazy pucharowej nie jest sprawą oczywistą, ponieważ Skandynawowie muszą zmierzyć się m.in. z Niemcami i Meksykiem. Tym samym spotkanie z Koreą Południową było szansą nie tylko na udane rozpoczęcie mundialu, ale także na stosunkowo łatwe zdobycie trzech punktów. Osiągnięcie korzystnych wyników z Niemcami i Meksykiem będzie o wiele trudniejsze, tak więc podopieczni Janne Anderssona przystąpili do spotkania z Koreą podwójnie zmotywowani.

Rozstrzygnięcie dzięki technologii

O tym, że azjatycka drużyna tanio skóry nie odda, wiedzą dokładnie kibice polskiej reprezentacji, z którą Koreańczycy zagrali mecz towarzyski w ramach przygotowań do turnieju w Rosji. Polacy ostatecznie spotkanie wygrali, ale Azjaci pokazali, że walczą o każdą piłkę i są w stanie sprawić niespodziankę. Tak było podczas dzisiejszego meczu ze Szwecją, gdzie przez większość czasu gry dzielnie odpierali ataki Skandynawów. Europejczycy częściej przebywali przy piłce, stworzyli więcej sytuacji bramkowych i oddali więcej celnych strzałów, ale po pierwsze brakowało im skutecznego wykończenia, a po drugie świetnie dysponowany był koreański bramkarz Hyun Woo Cho.

Przełamanie nadeszło w 65. minucie, kiedy to arbiter wskazał na „wapno” po konsultacji VAR. Sędzia początkowo nie dopatrzył się faulu obrońcy na Claessonie, ale dzięki technologii po raz pierwszy użytej na turnieju tej rangi, Szwedzi otrzymali karnego. Z jedenastu metrów celnie uderzył Andreas Granqvist, dając tym samym swojej drużynie cenne trzy punkty.

Następne spotkanie Korea Południowa rozegra 23 czerwca o godz. 17 z Meksykiem. Tego samego dnia Szwecja zmierzy się z Niemcami. Początek meczu o godz. 20.

