Niepokojące doniesienia z kadry Brazylii. Neymar przedwcześnie zakończył trening

Neymar doznał urazu podczas zwykłej gry w dziadka, kiedy reprezentanci Brazylii rozgrzewali się. Zawodnik brał udział w ćwiczeniach, ale w pewnym momencie odszedł z grymasem bólu na twarzy w towarzystwie fizjoterapeuty. Wstępnie wiadomo, że Neymar skarżył się na ból prawej kostki.

Rodrigo Lasmar, lekarz brazylijskiej kadry przekazał, że piłkarz będzie pod opieką sztabu medycznego do środy rano. Po południu ma wrócić do pełnego treningu. „The Telegraph” przypomina, że w ostatnim sezonie Neymar przez kontuzję stopy stracił kilka miesięcy gry i musiał poddać się operacji. Zawodnik doszedł do siebie i ostatecznie znalazł się w kadrze na Mistrzostwa Świata w Rosji.