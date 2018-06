Niechlubne wyróżnienie. Reprezentant Polski wśród najgorszych piłkarzy pierwszej kolejki

Thiago Cionek był jednym z najsłabszych zawodników reprezentacji Polski we wtorkowym meczu z Senegalem (1:2). Obrońca często popełniał błędy indywidualne, a przede wszystkim zdobył bramkę samobójczą, niefortunnie blokując uderzenie M`Baye Nianga. Nisko ocenieni zostali również piłkarz grupowego rywala Polski - Kolumbijczyk Carlos Sanchez, który w 3. minucie meczu z Japonią został ukarany czerwoną kartką.

Wśród najgorszych piłkarzy według BBC znalazł się również saudyjski napastnik Muhannad Asiri oraz reprezentant Urugwaju Luis Suarez, który zawiódł w meczu przeciwko Egiptowi. Wśród najniżej ocenionych są również Francuz Benjamin Pavard, Anglik Raheem Sterling, Hiszpan David de Gea i Niemiec Mario Gomez.

Nieudany mecz Polaków

To był fatalny początek mundialu dla reprezentacji Polski. Pierwszy gol padł w 37. minucie, kiedy to Thiago Cionek nieudanie zablokował strzał Idrissy Gueye i wpakował piłkę do własnej bramki. W 60. minucie złe podanie Grzegorza Krychowiaka i niezrozumienie Bednarka sprawiło, że do pustej bramki trafił Mbaye Niang. Nadzieje w polskie serca wlał w 86. minucie Grzegorz Krychowiak, który po dośrodkowaniu Kamila Grosickiego pokonał senegalskiego bramkarza strzałem głową. Kolejny mecz podopieczni Adama Nawałki rozegrają 24 czerwca w Kazaniu. Rywalem będzie Kolumbia, która w swoim meczu uległa Japonii 1:2.

W następnym meczu w ramach Mistrzostw Świata w Rosji Biało-Czerwoni zmierzą się z Kolumbią. To spotkanie już w niedzielę 24 czerwca o godz. 20. Zapraszamy do śledzenia relacji na Wprost.pl!

