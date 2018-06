Mundial 2018. Szymon Marciniak poprowadzi hitowe spotkanie

Szymon Marciniak jest pierwszym od 20 lat polskim sędzią, który prowadzi spotkania na Mistrzostwach Świata. FIFA okazała zaufanie polskiemu arbitrowi, dzięki czemu na trwającym mundialu brał udział w dwóch meczach. Najpierw jako sędzia główny poprowadził spotkanie Argentyny z Islandią, a później był odpowiedzialny za VAR w starciu Urugwaju z Arabią Saudyjską. W sobotę 23 czerwca poprowadzi mecz Niemcy – Szwecja, który będzie niezwykle istotny dla naszych zachodnich sąsiadów.

Ważne spotkanie

Obrońcy mistrzowskiego tytułu niespodziewanie przegrali spotkanie z Meksykiem, przez co po pierwszej kolejce spotkań znaleźli się w trudnej sytuacji. Grupie przewodzi właśnie latynoska drużyna oraz Szwedzi, którzy wygrali mecz z Koreą Południową. Jeśli podopieczni Joachima Loewa przegrają ze Skandynawami, to pożegnają się z rosyjskim turniejem. Kibice w Niemczech nie wyobrażają sobie takiego scenariusza, a sami piłkarze zapewne przystąpią do spotkania zmotywowani. Szwedzi jednak nie oddadzą tak łatwo zwycięstwa, przez co spotkanie może być bardzo zacięte. Tym większa tutaj rola Marciniaka, który będzie musiał tonować nastroje piłkarzy i podejmować dobre decyzje w kluczowych momentach meczu.

Polski sędzia był krytykowany po meczu Argentyny z Islandią. Przypomnijmy, mecz sensacyjnie zakończył się remisem, a Marciniak nie podyktował rzutu karnego po faulu Islandczyka na Cristianie Pavonie. Nie chciał także skorzystać z pomocy VAR, co zapewne zmieniłoby jego decyzję, ponieważ powtórki pokazały, że faul był ewidentny. Sobotnie spotkanie będzie więc okazją dla arbitra, by zrehabilitować się za wpadkę oraz pokazać FIFA, że jest w stanie dobrze poprowadzić mecz tej rangi.

