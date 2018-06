To nie jest powód do dumy. Wojciech Szczęsny najgorszym bramkarzem mundialu

Podczas dwóch meczów reprezentacja Polski straciła aż pięć goli, a bramkarz Wojciech Szczęsny obronił zaledwie jeden strzał, co daje mu skuteczność 16,7 proc. Tak złych wyników nie ma żaden inny bramkarz na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Według statystyk najlepszym bramkarzem mundialu jest Meksykanin Guillermo Ochoa, który ratował ekipę z Meksyku 14 razy a jego skuteczność to 93,3 proc. Kolejne miejsce zajął Duńczyk Kasper Schmeichel, który obronił 10 strzałów, co daje mu 90,9 proc. skuteczności. Całkowitą skuteczność ma Fernando Muslera z Urugwaju, któy obronił 6 strzałów oraz Daniel Subasić z Chorwacji, który podjął 5 interwencji.

Cionek wśród najgorszych piłkarzy pierwszej kolejki

To nie jedyne tego typu „wyróżnienie” dla polskich piłkarzy. Brytyjska stacja BBC za pomocą specjalnej aplikacji oceniała piłkarzy, którzy wystąpili podczas pierwszej kolejki mundialowych zmagań. W rankingu najgorszych zawodników znalazł się reprezentant Polski - Thiago Cionek. Był jednym z najsłabszych zawodników reprezentacji Polski w meczu z Senegalem (1:2). Obrońca często popełniał błędy indywidualne, a przede wszystkim zdobył bramkę samobójczą, niefortunnie blokując uderzenie M`Baye Nianga.

